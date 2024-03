Медведев за протестиращите в избирателните секции в Русия: Предатели (ВИДЕО)

Б ившият руски президент Дмитрий Медведев заяви днес, че протестиращите, които са се опитали да подпалят избирателни секции и да заливат урните с боя по време на гласуването на президентските избори в Русия, са "предатели", които помагат на враговете на страната, предаде Ройтерс.

In Russia there are apparently a lot of people who "not too happy" with another (Putin rigged) "Presidential Election" . It is being reported that at least 15 polling stations had attempts to set them on fire. #Ukraine #Ukrainewar #UkraineRussiawar #Russia #Putinelection #Putin https://t.co/UMsJmLLaUA pic.twitter.com/G568MJsMOf