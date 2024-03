Юлия Навалная ще гласува в руското посолство в Берлин

Ю лия Навална, вдовицата на руския опозиционер Алексей Навални, се включи днес по обяд в Берлин в протестната кампания „По пладне срещу Путин“, предаде Ройтерс.

Преди изборите Навална призова поддръжниците си да отидат до урните по едно и също време - на обяд в неделя - и да дадат гласа си за всеки кандидат, но не и за Владимир Путин. Съпругата на покойния Алексей Навални призова руснаците да направят бюлетините невалидни, като напишат върху тях "Навални“. Днес тя дойде пред руското посолство в Берлин, за да гласува, отбелязва Франс прес.

A huge queue at midday in Berlin outside the Russian embassy as people line up to vote. @yulia_navalnaya arrives to applause and cheering pic.twitter.com/YSxvePQaRU

Руският опозиционер Борис Надеждин, който беше отстранен по-рано от предизборната надпревара, също е участвал в днешните протести - в столицата Москва, предаде ДПА.

Надеждин е бил посрещнат с аплодисменти от студенти в избирателната секция в комплекса на Московския физико-технически институт (МФТИ), както показва видеоклип, публикуван днес в социалната мрежа „Телеграм“.

Yulia Navalnaya in the very long line to vote at the Russian embassy in Berlin. pic.twitter.com/W0WVBgV0U9

„Мисля, че все още имате шанс да гласувате за мен“, заяви той пред събралите се и допълни, че планира да публикува свои собствени екзитполове след затварянето на секциите. Според него те ще са много по различни от очакванията на властите.

Политикът, който преподава в МФТИ, благодари за подкрепата и обеща да продължи борбата. Неговата цел е партията му „Гражданска инициатива“ да спечели следващите парламентарни избори в Русия.

Yulia Navalnaya in the queue lining up to vote at the Russian embassy in Berlin. Massive line wrapping around the entire block and more. Russian opposition had called on people to come to polling stations inside and outside Russia at midday. @CNN @cnni pic.twitter.com/IKYOF1pDqK