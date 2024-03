"Белези на екстремистка дейност“: Руснаците, планирали да протестират на изборите, са получили предупреждение

Р уски граждани, евентуално планиращи да протестират утре по време на президентските избори в страната, са получили предупреждения по мобилните си телефони, съобщи ДПА.

Агенцията допълва, че опозиционно настроени медии като "Медуза“ са публикували екранни снимки на получени днес от потребители в столицата съобщения, гласящи: "Независимо, че подкрепяте идеите на екстремистки организации, се радваме, че ще гласувате в Москва“.

Втори ден от президентските избори в Русия

Все още не се знае кой е изпратил съобщенията по социалните мрежи "Телеграм“ и "Сигнал“, както и как е извършен подборът на получателите.

