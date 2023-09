Проучване: Недостигът на води в ЕС се дължи на десетилетия лошо управление

Н едостигът на води в Европа се дължи главно на "десетилетия лошо управление на водите и деградация на сладководните екосистеми", а не на ефектите от промените на климата. Това сочат заключенията от най-новото проучване на Световния фонд за дивата природа (WWF), цитирани от ДПА.

От екологичната организация съобщават, че "на практика теченията на всички реки в Европа са регулирани от язовири, главно заради производството на хидроенергия, осигуряването на питейна вода или напояване на земеделски площи".

NEW WWF study: 'Water for Nature, Water for Life' exposes Europe's water mismanagement crisis.



We must protect & #RestoreNature to keep 💦 in floodplains, wetlands, and free-flowing rivers to reduce water scarcity and become more climate resilient.



👀https://t.co/xyIkSRWtBO pic.twitter.com/N1CAPIFSSG