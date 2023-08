"Морски клоуни": Уникални птици устояха на климатичните промени

Н а отдалечени острови край бреговете на щата Мейн, САЩ, вид уникални птици устояха на климатичните промени тази година, съобщи Асошиейтед прес.

Атлантическите буревестници, морски птици с цветни клюнове, за втора поредна година създава потомство след катастрофалната за тях 2021 г, казаха учени, които наблюдават колонията. Новината е в противоречие с тенденциите в околната среда, тъй като учените казваха, че затоплянето на водите край Нова Англия застрашава птиците заради намаляването на видовете риба, от която те се нуждаят, за да хранят малките си.

Една риба обаче - пясъчният костур, е в изобилие през тази година, което позволява на атлантическите буревестници да процъфтяват, каза Дон Лайънс, директор на научните изследвания за опазването на природата в Института за морски птици в Бремен, Мейн. Според него това е знак, че въздействието на климатичните промени върху екосистемите не винаги е толкова еднопосочно, колкото си мислим.

"Тази година е добър пример за това колко сложни са нещата. Не можем да сведем всичко до една променлива", каза той. "Все още имаме много да учим".

Атлантическите буревестници, наричани още "морски клоуни" или "морски папагали", гнездят в хралупи и хранят малките си с дребна риба, например херинга. Преди две години колониите претърпяха една от най-лошите си години за възпроизводство от десетилетия насам поради липсата на тези риби. Само около една четвърт от птиците са успели да отгледат малки през лятото на 2021 г.

Заливът на Мейн, където на островите има колонии от птиците, се затопля по-бързо от голяма част от световния океан, а през последните няколко години затоплянето е значително. Ранното лято тази година е било "необичайно топло", каза Дейвид Райдмилър, директор на климатичния център в Изследователския институт на Залива на Мейн в Портланд.

Близо две трети от атлантическите буревестници са отгледали поколение миналата година, каза Лайънс. тази година има по-малобройно потомство, но новоизлюпените птици все пак са повече от тези през 2021 г.

