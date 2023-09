Феноменът "Омега": Виновникът за разрушителните наводнения

Ф еноменът "Омега" е изключително стабилен и разрушителен, обясняват метеоролози. Той е и основният виновник за разрушителните наводнения в България, Гърция и Турция, съобщава DW .

Времето сякаш е полудяло: След нетърпимата жега, сега вълна от наводнения заля Испания, Италия, а после и Гърция, България и Турция. Отговорник за тези аномалии е климатичният феномен "Омега".

Периодите на високо атмосферно налягане, известни като "Омега", се появяват не само в Европа, но и в Северна и Южна Америка, както и в Азия и Африка. Те са особено важни в периода между лятото и зимата, тъй като осигуряват температурния баланс между тропическите и полярните региони. Понякога обаче възникват и през лятото и зимата.

"Омега" - стабилен и разрушителен

Феноменът "Омега" е изключително стабилен и разрушителен, обясняват метеоролози. В Централна Европа се настанява огромна зона на високо атмосферно налягане, която е поддържана от две зони на ниско атмосферно налягане в Северната част на Атлантическия океан и Източна Европа. И метеорологичната карта заприличва на последната буква от гръцката азбука - омега.

Последиците са различни - в Централна Европа например се настанява трайно топло и слънчево време, докато в Западна и Южна - както в Испания, Гърция, България и Турция - се изливат неспирни дъждове.

Когато хладният въздух от север се срещне с много горещия въздух над Средиземноморието, както в момента, водната пара дава допълнителна енергия на зоната на ниско налягане, образуват се силни бури с обилни проливни валежи. След дългото и горещо лято изсъхналите почви не могат да поемат тези водни маси. На някои места горските пожари са унищожили растителността, която би могла да им помогне. В резултат на това се стига до наводнения, свлачища и кални потоци. Метеоролозите наблюдават подобни "блокади" все по-често.

