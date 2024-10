Медицинско чудо: Радиоактивна терапия намали тумора на мъж само след 6 седмици лечение

Н ова радиоактивна терапия е намалила наполовина смъртоносния мозъчен тумор на мъж, което, както се надяват експертите, може да се превърне в пробив в лечението на рак. За случая съобщава Sky News.

Пол Рийд, 62-годишен инженер от Лутън, забелязал, че има силно главоболие през декември миналата година. Две седмици по-късно съпругата му Полин се опасява, че е получил инсулт, тъй като лицето му сякаш е отслабнало значително.

След като лекарите откриват голямо образувание в мозъка му, той е диагностициран с рецидивиращ глиобластом - вид рак на мозъка, който убива повечето пациенти в рамките на 18 месеца.

Въпреки че на 27 декември му е направена операция, последвана от курсове по лъчетерапия и химиотерапия, през юли на Рийд е съобщено, че туморът му отново се разраства.

„Очаквах туморът да се върне поради агресивния му характер“, казва той.

След това му беше предложен шансът да стане първият пациент в клинично изпитване, целящо да излекува заболяването, провеждано от фондация UCLH (University College London Hospitals NHS Foundation Trust).

При изпитването CITADEL-123 хирурзите отстраняват възможно най-голяма част от тумора, преди да имплантират под скалпа малко медицинско устройство, наречено резервоар Ommaya, което се свързва с тумора чрез малка тръбичка.

След това екипът по нуклеарна медицина в UCLH инжектира директно в тумора лекарство - ATT001, което подпомага възстановяването на ДНК увреждания в клетките - за да достави малки количества радиоактивност.

Лекарството, което се прилага всяка седмица в продължение на четири до шест седмици, причинява смъртоносно увреждане на туморните клетки, но оставя здравата тъкан незасегната.

