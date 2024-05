Как лекар се спаси от неизлечим мозъчен тумор

А встралийският лекар, който прилага собствените си пионерски изследвания върху меланома към нелечимия рак на мозъка, с който е диагностициран преди почти една година, все още е чист от рак.

Професорът от Университета в Сидни Ричард Сколиър заяви, че "не може да бъде по-щастлив", след като резултатите от последния ядрено-магнитен резонанс показаха, че все още няма признаци на рецидив на неговия глиобластом.

"Не мога да бъда по-щастлив. Благодаря на страхотния екип, който се грижи толкова добре за мен, особено на съпругата ми Кейти и прекрасното ми семейство!", радостно сподели в социалните мрежи проф. Сколиър.

