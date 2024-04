Проучване: Големите градове и раковите заболявания имат неочаквана прилика

А рхитектите не са лекари. За да си вършат работата, те не трябва да се съобразяват с това как расте и се разпространява ракът. Но може би трябва.

Ново проучване показва, че големите градове, като Лондон и Сидни, растат по странен начин, подобен на злокачествените тумори. Изследователите твърдят, че същите ключови фактори, които управляват растежа на рака, изглежда управляват и разпространението на градовете.

"Разбирането на това сходство може да ни помогне да изградим по-добри градове в бъдеще", казва екипът, ръководен от учения по градски климат Изабела Капел-Тимс от Университетския колеж в Лондон (UCL).

Математическите модели показват, че през последните 180 години британската столица бързо се е разраснала, за да се превърне в разрастващия се мегаполис, който познаваме днес.

Първоначалният град Лондон, съществувал през Средновековието, е известен като "квадратна миля". Целият съвременен Лондон сега е над 600 пъти по-голям от това историческо "ядро".

За да достигне такива огромни размери, столицата се разраства като рак между 1831 и 2011 г. Математическите модели показват, че преди появата на железопътната мрежа в града населението на Лондон е било съсредоточено в малка централна зона. Пътуването на големи разстояния до периферията е било скъпо и трудно.

Използването на влакове обаче позволява преминаването към крайградски живот, което позволява на жителите да живеят все по-далеч от центъра.

Изглежда, че това е тенденция и в други градове по света: Хората предпочитат да живеят в райони с по-ниска гъстота на населението, ако има възможност за транспорт до центъра.

Подобна динамика, твърди международният екип от изследователи, е съпоставима с начина, по който кръвоносните съдове в раковите тумори прорастват и се разделят, прокарвайки нови "пътища" във възникващата тъкан.

Този процес, наречен ангиогенеза, позволява на рака да се разрасне повече от няколко милиметра; кръвоносните съдове доставят кислород и хранителни вещества до клетките на по-голямо разстояние, отколкото би могла да направи дифузията.

