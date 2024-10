Хирург отстранява големи мозъчни тумори през веждите на пациентите си

Х ирург отстранява мозъчни тумори с размер на голяма ябълка през веждите на пациенти. Това е първият подобен случай в света, предаде Sky News.

Консултантът по неврохирургия Анастасиос Джамуриадис от Абърдийн е адаптирал съществуваща техника за отстраняване на образуванията, като пациентите остават само с малък белег, а окото им почернява.

Операцията може да приключи за три часа, а някои хора могат да напуснат болницата само 24 часа по-късно и да се върнат на работа в рамките на няколко дни.

„С тази техника пациентите се събуждат веднага, понякога се прибират у дома на следващия ден след операцията. В тези случаи пациентите се възстановяват по-бързо и по-добре“, казва Джамуриадис.

Уникална операция: Лекари помогнаха на млада жена

За да се справят с тумори в предната част на мозъка, хирурзите обикновено трябва да отстранят голяма част от черепа, като при това разкрият здрави части на мозъка, при така наречената краниотомия.

Джамуриадис, който работи за NHS Grampian, казва, че този вид операция не е нова, но той я е модифицирал, за да му даде „повече пространство през веждата“, което му позволява „да отстранява много големи мозъчни тумори“.

"Техниката променя правилата и е много по-малко инвазивна. Традиционно хората остават с белези по цялото си чело, но с този метод ние избягваме това“, каза той.

