"Мислех, че имам тумор": Анастейша разкри тежките си симптоми на менопауза

П евицата Анастейша разкри, че се е страхувала, че има мозъчен тумор - докато допълнителни изследвания не показали, че симптомите ѝ са свързани с менопаузата.

55-годишната изпълнителка на "I'm Outta Love" заяви, че "не е имала представа", че симптомите ѝ, които включват изтощение и мозъчна мъгла, са "свързани с хормоните".

