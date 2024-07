На борда на "Призрачен ездач": Смъртоносният самолет, носещ най-голямото американско оръжие

Д окато AC-130J на ВВС на САЩ лети над извисяващите се жилищни блокове на Южна Корея, неговите мощни камери почти могат да видят отвъд прозорците на най-високите етажи.

Прицелвайки се по-далече, оръжейните офицери на самолета с четири двигателя, наречен Ghostrider/"Призрачен ездач", могат да открият обекти на 15240 метра – всички потенциални цели за най-голямото оръжие, монтирано някога на самолет с неподвижно крило.

Журналисти от CNN са направили кадри вътре в самолета. Той се ползва от командването на специалните операции на военновъздушните сили, в началото на юни, след като излетя от основната си база в Хърлбърт Фийлд, Флорида, за съвместни тренировки в Южна Корея.

В упражнение с бойна стрелба 105-милиметровата гаубица изстрелва 32-метрови снаряди в полигона източно от Сеул, като силата на всеки взрив е толкова мощна, че избутва опашката на 80-тонния самолет два метра надясно, предава CNN.

Около осем секунди след изстрела снарядите удрят обсега на 3048 метра по-надолу, изпращайки дим, който се издига към небето, докато контролерите на голямото оръдие наблюдават резултатите от ръчната си работа на големи видео екрани в средата на самолета.

Пилотът капитан Джон Айкенбъри казва, че присъствието на AC-130 за учения в Южна Корея е предназначено да изпрати просто послание до нейния войнстващ съсед Северна Корея и нейния лидер Ким Чен Ун.

През последните месеци на полуострова тлее напрежение.

Северът изпраща балони, пълни с боклук, до райони в и близо до Сеул и тества ракети, а южнокорейските войски изстреляха предупредителни изстрели, когато севернокорейските войници пресякоха военната линия в средата на демилитаризираната зона.

Само тази седмица Северна Корея разкритикува ученията с бойна стрелба в Южна Корея в края на юни и началото на юли като „непростима и явна провокация“.

Междувременно Вашингтон поддържа постоянен поток от оборудване, което се насочва към юга за наземни, въздушни и морски учения, водещи до едно от най-големите им годишни учения, Ulchi Freedom Shield, което трябва да започне по-късно това лято.

Опит, който не могат да получат в Щатите

AC-130J, най-новата версия на "Херкулес" на ВВС на САЩ, тества силата си в Корея за втора поредна година.

Майор Хийт Къртис, офицер по бойни системи на "Херкулес", казва, че е важно бойният кораб да извърши полет през Тихия океан, защото предлага обучение за опит, при което може да се води конфликт при условия, които не могат да бъдат симулирани на полигони във Флорида или Ню Мексико, който корабът ще използва в Съединените щати. Планинските вериги и хребети на Корейския полуостров създават ветрови условия, които не се срещат другаде, казва той, и това може да има значение дори за снаряд, пътуващ с повече от 1287 км в час. Това също така дава възможност на Къртис и втори офицер, седнал в центъра за контрол на оръжията на AC-130, да тренират заедно с южнокорейските съюзници, които може да се наложи да защитават в случай на сухопътна война на полуострова.

Огромните телевизионни монитори извеждат бойното поле долу отблизо както в нормална, така и в инфрачервена разделителна способност. Камерите, монтирани извън самолета, могат да приближават детайлите, за да гарантират, че стрелбата с оръжия е точна.

„Уникалното при AC-130 е количеството огън, което доставяме, количеството боеприпаси и количеството време за престой, което можем да осигурим“, казва командирът на мисията на бойния кораб майор. Джъстин Бърис.

Освен 105-милиметровата гаубица, AC-130J носи 30-милиметрово оръдие и може да изстрелва прецизно управляеми ракети и бомби от пилоните на крилата си.

С почти прецизната точност на оръжията, той може да стреля по вражески позиции на близко разстояние от приятелски войски, спечелвайки на самолета титлата „най-добрият приятел на пехотинеца“ в някои кръгове.

И с дозареждане, той може на теория да остане на станцията, поддържаща наземните сили, докато екипажът и боеприпасите издържат, посочва CNN.

Напрежението расте: Стрелба на границата между Южна и Северна Корея

„Призрачна“ история

Бойните кораби на ВВС на САЩ водят началото си от войната във Виетнам, когато службата постави 7,62 милиметрови оръдия, за да обстрелва едната страна на транспортен самолет C-47.

С тази конфигурация самолетът може да обикаля една точка и да доставя масивна, непрекъсната огнева мощ върху нея от оръдията си, които могат да възпроизведат 6000 изстрела в минута, според информацията на ВВС.

Огневата мощ и сигналните ракети, които използваха за осветяване на цели по време на нощни мисии, им спечелиха прякорите „Призрачен“ и „Магическия дракон“.

Докато войната продължаваше, военновъздушните сили търсеха по-тежък корпус за ролята на бойния кораб и се насочиха към транспортните самолети C-130 "Херкулес".

Първото преобразуване на C-130 в AC-130 е видяло действие над Югоизточна Азия през 1967 г., според Националния музей на американските военновъздушни сили.

Със способността си да подкрепят войски в близък бой, боевете AC-130 в различни варианти са участвали в конфликти включително Гренада, Панама, Сомалия, Ирак и Афганистан и са спасили неизброим брой животи, според ВВС.

С модела AC-130J, представен през 2017 г., военновъздушните сили премахнаха картечниците в полза на по-прецизните боеприпаси. Но имаше и проблеми, включително нападение през 2015 г. срещу болницата на международната организация „Лекари без граници“ (MSF) в Кундуз, Афганистан, при което бяха убити 42 пациенти, персонал и гледачи.

Въпреки страхотната огнева мощ, която носи, AC-130 лети ниско и бавно, което го прави уязвим на противовъздушен огън.

Седем бойни кораба AC-130 са били изгубени през годините, като последният е бил на 31 януари 1991 г., когато иракска ракета земя-въздух свали AC-130H по време на операция „Пустинна буря“, според съобщенията на ВВС.

Самолетът се разби в Персийския залив, докато подкрепяше американските морски пехотинци по време на битка в Кафджи, Саудитска Арабия, убивайки всичките 14 членове на екипажа на борда.

Екипажът на AC-130 признава опасностите от земен огън за техните самолети и някои анализатори поставят под въпрос полезността му при евентуален конфликт със Северна Корея.

„Те не могат да се управляват в рамките на около 100 морски мили от границата, тъй като са твърде уязвими за противовъздушната отбрана на севернокорейската граница“, казва Питър Лейтън, гостуващ сътрудник в Института Грифит Азия в Австралия и бивш офицер от Кралските австралийски военновъздушни сили.

Лейтън казва, че бойните кораби могат да бъдат полезни в подкрепа на съюзнически войски, които може да се опитват да заловят севернокорейските специални части, които са успели да проникнат по-дълбоко в южната територия.

Майор Кристофър Меснард, директор по обществените въпроси на Корейското командване за специални операции, каза, че AC-130J е подходяща оръжейна система за Корейския полуостров. „Имаме голямо доверие в нашата способност да управляваме оръжейни системи като AC-130J във времена и места по наш избор и по начин, който адекватно отчита рисковете, независимо от региона“, казва той.

* Във видеото: Северна Корея е изстреляла няколко управляеми ракети

