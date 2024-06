Пхенян: Южна Корея, САЩ и Япония са формирали азиатска версия на НАТО

П хенян осъди съвместните военни учения между Южна Корея, Япония и САЩ, които се проведоха тази седмица, и ги определи като знак, че трите страни са развили отношенията си по начин, който ги превръща в "азиатска версия на НАТО", предаде Ройтерс.

Съюзническите армии в четвъртък започнаха тридневното учение "Фрийдъм едж", чиято цел е да се засилят способностите за отбрана при нападения с ракети и подводници. В маневрите участваха разрушители и изтребители, както и американският ядрен самолетоносач "Теодор Рузвелт".

Решението въпросното учение бе взето миналата година на тристранна среща на върха в Кемп Дейвид, щата Мериленд, където лидерите на САЩ, Япония и Южна Корея се договориха да подсилят военното си сътрудничество на фона на създаваното от Пхенян напрежение на Корейския полуостров, отбелязва Ройтерс.

Северна Корея няма да игнорира засилването на военен блок, оглавяван от САЩ и съюзниците им, и ще предпази мира в региона с агресивен и съкрушителен отговор, се казва в изявление на външното министерство в Пхенян, разпространено от севернокорейската информационна агенция КЦТА. В текста се посочва, че Вашингтон продължава с усилията си да обвърже Сеул и Токио с НАТО и че пример за това са опитите на Южна Корея да достави оръжия на Украйна.

