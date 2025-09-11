Свят

Републиканци призовават Мъск да премахне видеото с убийството на Кърк

Видеа със стрелбата по Чарли Кърк са споделени стотици пъти в социалните мрежи

11 септември 2025, 15:45
Д вама републикански политици призоваха социалните мрежи, включително X и Facebook, да премахнат всички шокиращи видеа от смъртоносната стрелба срещу консервативния активист Чарли Кърк в Университета Вали Юта (Utah Valley University) в Орем, щата Юта, в сряда, съобщава Newsweek.

От изданието уточняват, че са потърсили за коментар Илон Мъск – собственик на платформата X, Марк Зукърбърг от Facebook и TikTok, чрез имейл.

Източник: БТА/АР

Защо това е важно

Убийството на видния консервативен организатор на университетски кампус в Юта породи страхове от още по-дълбока поляризация в американската политика и тревога за нарастващото политическо насилие.

На 14 юни 2025 г. щатската представителка Мелиса Хортман бе убита при стрелба в дома си в Бруклин Парк, Минесота. По-рано същата сутрин друг законодател от Минесота – сенатор Джон Хофман, заедно със съпругата си Ивет, бяха простреляни в дома си в Чамплин и хоспитализирани.

Какво да знаем

Конгресменът от Флорида Анна Полина Луна написа в X, че платформата, както и Facebook и TikTok, трябва да премахнат кадрите от момента на убийството на Кърк.

„Призовавам @elonmusk, @finkd и @tiktok_us да премахнат ужасяващите видеа с убийството на Чарли Кърк,“ заяви Луна, визирайки Мъск, Зукърбърг и TikTok.

Източник: БТА/АР

„Той има семейство, малки деца, и никой не трябва да бъде принуждаван да преживява отново тази трагедия онлайн. Това не са единствените шокиращи видеа с ужасяващи убийства, които циркулират – в даден момент социалните медии започват да приучават човечеството към безчувствие. Ние все още трябва да ценим живота. Моля, свалете ги.“

Нейната колежка, републиканката Лорън Бобърт от Колорадо, подкрепи призива.

„Благодаря!!! Съгласна съм напълно! Никога повече не искам да виждам това!! Мразя факта, че изобщо го видях,“ написа Бобърт в X в отговор на Луна.

Около 3000 студенти бяха дошли да чуят речта на Кърк и мнозина заснеха стрелбата и хаоса след нея със своите телефони.

Източник: БТА/АР

Чарли Кърк, 31-годишен харизматичен съосновател на младежката организация с консервативна насоченост Turning Point USA и дългогодишен съюзник на президента Доналд Тръмп, говореше под шатра на кампуса в Орем, когато единичен изстрел го улучи във врата.

Той се свлече, бе откаран в болница и по-късно бе обявен за мъртъв.

Убийството предизвика широко осъждане от целия политически спектър, но и остри обвинения от десни коментатори и публични личности, които виждат смъртта на един от най-влиятелните си млади лидери като повратен момент в дългата история на политическото насилие в Америка.

Коментарите 

Президентът Доналд Тръмп заяви:

„С години радикалната левица сравняваше прекрасни американци като Чарли с нацисти и най-ужасните масови убийци и престъпници. Тази реторика е пряко отговорна за тероризма, който виждаме днес в нашата страна, и това трябва да спре незабавно.“

Демократичния конгресмен от Ню Йорк Александра Окасио-Кортес каза пред репортери:

„Достатъчно. Това е ужасяващо, това е страшно и убийството на Чарли Кърк рискува да отприщи политически хаос и насилие, които не можем да си позволим в Америка.“

Какво следва

Правоохранителните органи продължават издирването на лицето, което е стреляло по Кърк.

Убийство Чарли Кърк Социални медии Политическо насилие Републикански политици Премахване на видеа Университет Вали Юта Консервативен активист Илон Мъск Марк Зукърбърг Американска политика
