„Веднага разбрах, че Чарли няма да оцелее“ - очевидец разказва за убийството на Кърк

Как Путин тества Запада с нарушаването на въздушното пространство на Полша

"Докато се срещнем отново, любов моя": Атаките на 11 септември - какво се случи?

Убийството на Чарли Кърк: Има ли задържан и какво се знае до момента

Смъртта на Чарли Кърк: Шок и политически трус след стрелбата в университет в САЩ

Ким Чен-ун затвърди дъщеря си като наследник на режима в Северна Корея

В тишината на ранните часове се чуваха тихи ридания.

Десетки хора се събраха до късно през нощта, за да почетат Чарли Кърк пред регионалната болница „Тимпаногос“, където той почина.

Свещи осветяваха табелата на болницата, а скърбящите бяха покрили надписа с американски знамена.

Чарли Кърк беше застрелян, докато говореше в кампуса на университета "Юта Вали" в Орем по време на събитие, посетено от 3000 души.

Източник: БТА/АР

Скайлар Беърд е бил на събитието, където се е случила стрелбата. Той разказа пред Sky News :

„Веднага разбрах, че Чарли няма да оцелее“, казва Беърд, която е сред 3000-те души на събитието.

„Бях може би на 3-4 метра, когато това стана. Чувствах се добре. А после, когато слагах петгодишната си дъщеря да спи и трябваше да ѝ прочета приказка за любовта, просто не можах да довърша историята. Мислех за малките момичета на Чарли, за съпругата му. Той беше толкова силна личност на едва 31 години, с всичко, което постигна.“

Сътрудникът на Fox News Джейсън Чафетц разказа своята версия за стрелбата по основателя на Turning Point USA Чарли Кърк по време на събитие в Университета „Юта Вали“ в сряда.

„Бях горе, на второто ниво, защото исках да съм на сянка, но дъщеря ни беше там, зет ни също. Съпругата ми беше там. Приятели. Това е нашата общност. Знаете ли, имаше около 2000 души. Университетът „Юта Вали“ е най-големият ни университет, с 40 000 студенти, и хората дойдоха, за да чуят диалог, въпроси и отговори, да го попитат всичко. Това е смисълът на Turning Point и на Чарли Кърк - да го питаш всичко.“

Той каза, че първият въпрос на събитието е бил за религия и е продължил „около 15–20 минути“. Вторият въпрос – този непосредствено преди Кърк да бъде застрелян - е бил за „трансджендър масови стрелци“.

„Случайно гледах към Чарли. Не мога да кажа, че видях кръв. Не мога да кажа, че видях самия момент на прострелването, но веднага щом изстрелът проехтя, той се отпусна назад и наляво, а всички се хвърлиха на земята. Много хора започнаха да крещят. И тогава всички започнаха да бягат, както може да се очаква. Имаше полицейско присъствие, но нямаше проверка за сигурност на входа. Просто не се случи. Чарли имаше някаква охрана пред себе си. Но се създаде усещането, че изстрелът беше насочен директно към него,“ каза Чафетц.

Два километра делят университета „Юта Вали“, където Кърк беше застрелян, от болницата.

С времето мястото ще се върне към обичайното си ежедневие – но този момент още не е дошъл.

Тъмнината не успя да разсее усещането за нереалност на студентския кампус, превърнат в местопрестъпление, където шокът от покушение пред очите на всички се преплита със страха от продължаващото издирване на убиеца, пише кореспондентът на Sky News Джеймс Матюс.

Територията на университета е отцепена, а основната сграда е превърната в импровизиран команден център.

Мястото е блокирано, както и посланието – никъде няма безопасност от убиец, който може да е навсякъде.

Напрежението не беше особено облекчено от коментарите в реално време на директора на ФБР, Каш Пател. Той публикува в X: „Извършителят на ужасяващата стрелба днес, която отне живота на Чарли Кърк, е в ареста.“

Източник: БТА/АР

Уверението обаче не трая дълго.

Пател по-късно написа, че лицето е освободено, добавяйки: „Ще продължим да предоставяме информация в името на прозрачността.“

Очевидно възникват въпроси за стойността на подобни уверения за сигурност, които може да изложат хората на опасност.

Хората свалят гарда, когато чуят, че убиецът е заловен.

Преследването на извършителя е непосредствен приоритет в този град в щата Юта, докато политическите последици отекват далеч отвъд него.

Улавянето на убиеца е ключово за посоката на тази история, защото докато това не се случи, мотивът остава загадка – въпреки че предположенията не закъсняха.

Източник: БТА/АР

В обръщение от Овалния кабинет Доналд Тръмп говори за „политическо насилие“ и насочи обвиненията наляво, заявявайки:

„В продължение на години радикалната левица сравнява прекрасни американци като Чарли с нацисти и най-ужасните масови убийци и престъпници в света. Тази реторика е пряко отговорна за тероризма, който виждаме днес в страната ни.“

Това са думи на президент, насочени към преориентиране на националната реакция – как ще бъде възприета вината в разделена Америка ще оформи последствията, пише кореспондентът на Sky News

Политическото насилие е все по-дълбоко вкоренено в американската култура и се засилва с времето.

Самият Тръмп оцеля след два опита за покушение, а политически фигури от двете страни вече са ставали жертви на убийства и насилствени атаки.

През юни председателят на Камарата на представителите в Минесота, демократката Мелиса Хофман, беше застреляна заедно със съпруга си.

Туптящият ритъм на екстремизма се засилва в Съединените щати.

Това не е явление, уникално за тази страна, но последствията могат да бъдат особено тежки в общество с лесен достъп до оръжия.

Източник: БТА/АР

Убийството на Чарли Кърк разтърси Америка.

То е като искра в барутен склад – за това свидетелства тонът на политическата реакция.

Подобни моменти обикновено карат нацията да потърси изход, да се върне към взаимното разбиране за това колко тежко е положението и колко по-зле може да стане.

Америка изглежда така, сякаш вече е преминала този праг.

Дали е така и докъде – тепърва предстои да се разбере

От ФБР призоваха очевидци да изпращат видеа и снимки от мястото на инцидента.

ФБР работи съвместно с нашите местни и щатски партньори в правоохранителните органи в Юта, за да проведе цялостно разследване и да потърси справедливост за смъртоносната стрелба срещу Чарли Кърк в Университета „Юта Вали“. Всеки, който разполага с информация, снимки или видеозаписи от инцидента, може да помогне на ФБР да открие повече отговори, като сподели файловете.