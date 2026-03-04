България

Близо килограм кокаин и четвърт тон канабис в София

Обвиняеми са общо четири лица

4 март 2026, 17:55
Източник: Prb.bg

С офийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняеми две лица за това, че на 26.02.2026 г. в лек автомобил в София, ж.к. „Еделвайс“, без надлежно разрешително държали в съучастие и с цел разпространение 993,06 грама кокаин.

Освен това СГП привлече като обвиняеми други две лица по друго досъдебно производство за това, че на същата дата на два адреса в гСофия – ул. „Иван Асен II“ и ул. „Азалия“, държали в съучастие без надлежно разрешително и с цел разпространение общо 40 кашона, съдържащи коноп с общо тегло 263 килограма.

Двете досъдебни производства са образувани в условията на неотложност с претърсване и изземване и се водят от ГДБОП-МВР под ръководството и надзора на СГП.

Съдът сподели доводите на прокурора, че са налице достатъчно доказателства, които водят до извод за обосновано предположение за авторството на престъпленията, за които са привлечени обвиняемите. СГС прие, че е налице и реална опасност от извършване на престъпление от всеки от обвиняемите, поради което определи като подходяща най-тежката мярка за неотклонение спрямо тях. 

Определенията на СГС не са окончателни и подлежат на обжалване пред Софийски апелативен съд.

Разследванията по двата случая продължават от ГДБОП-МВР под ръководството и надзора на СГП.

