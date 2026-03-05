Свят

Китайските автомобили - шпионират ли ни?

Расте загрижеността, че китайските автомобили може да служат за шпионаж - без знанието на хората, които ги ползват

5 март 2026, 06:37
Китайските автомобили - шпионират ли ни?
Източник: iStock

Р асте загрижеността, че китайските автомобили може да служат за шпионаж - без знанието на хората, които ги ползват. Вече има страни, които реагират и ограничават използването на китайски коли, съобщи Deutsche Welle.

Независимо дали са електрически или с двигател с вътрешно горене, съвременните автомобили са пълни с технологии. Оборудвани с всякакви сензори, камери и микрофони, колите все повече наподобяват свързани помежду си компютри с постоянен достъп до интернет. Те събират данни в големи мащаби - например за поведението на шофьора, местоположението, заобикалящата среда. Някои вече ги наричат "шпиони на колела".

Тези предполагаеми "шпиони" будят все по-голяма загриженост у германските служби за сигурност, пише в тази връзка германската обществена медия АРД. Опасенията са свързани с това, че и без знанието на хората, които ги ползват, съвременните автомобили могат да бъдат използвани като шпионски инструменти за събиране на чувствителна информация - например когато автомобилите са паркирани пред казарми, министерства, ведомства или важни концерни. Потенциалните рискове се обсъждат особено по отношение на моделите от Китай - още повече че в Европа пазарният дял на китайските автомобили бързо нараства, припомня АРД.

Вече има страни, които реагират

Някои страни вече реагират: във Великобритания например е забранено да се ползват автомобили на китайски производители в близост до обекти, свързани със сигурността, а служителите на Министерството на отбраната са инструктирани да не свързват служебните си мобилни телефони или компютри с китайски автомобили. Наскоро и Министерството на отбраната в Полша обяви, че ще забрани ползването на китайски автомобили в определени зони.

В Германия все още няма единна нормативна уредба за автомобилите на китайски производители. При това две служби за сигурност още преди година са проучили интензивно риска от шпионаж.

Според информация на WDR и NDR Федералната служба за защита на конституцията (вътрешното разузнаване - бел.ред.) и Централната служба за информационни технологии в областта на сигурността са изследвали автомобили на няколко китайски производители в рамките на съвместен проект. Установено е какви данни и в какъв обем събират автомобилите и дали информацията се предава в чужбина.

Двете служби отказват да коментират резултатите от изследването. Мълчи също и Министерството на вътрешните работи. Негов говорител заяви само, че "поради нарастващия пазарен дял на китайските производители възниква необходимостта да се следят възможните рискове, свързани с китайските автомобили".

Китай на свой ред категорично отрича китайски автомобили да се използват за шпионаж, посочва АРД.

Говорител на Министерството на отбраната поясни в тази връзка следното: "От гледна точка на военната сигурност всички сензори, които могат да се използват за проследяване и шпионаж, представляват заплаха. Това включва камери и радарни системи, микрофони, както и самостоятелни и дистанционно управляеми системи за предаване на данни".

Поради тази причина достъпът до зони, смятани за чувствителни от гледна точка на сигурността, може да бъде ограничен при необходимост, заяви още говорителят и уточни, че в специални зони за сигурност вече има "забрани за влизане на определени превозни средства".

Според информация на WDR и NDR китайски автомобили не могат да ползват паркинга на Оперативното командване на Бундесвера край Потсдам. Техните собственици трябва да използват специално обособена зона. Подобна забрана важи и за имотите на Федералната разузнавателна служба (външното разузнаване БНД - бел. ред.).

"Огромен потенциал" за събиране на данни

В края на януари Паулина Узнанска, анализатор в Центъра за източни изследвания във Варшава и автор на доклад под заглавие "Смартфони на колела - интелигентни автомобили от Китай и киберсигурността в Европа", предупреди депутатите в Европейския парламент за опасността от шпионаж чрез съвременни автомобили.

"Те крият огромен потенциал - например за събиране на данни за военни зони с ограничен достъп, когато преминават през тях", каза Узнанска. Затова според нея ЕС трябва да започне да защитава военните съоръжения и критичната си инфраструктура.

Според експертката в Китай вече са налагали подобни забрани за западни електромобили. Така например за автомобилите "Тесла" е имало неофициални ограничения за шофиране и паркиране в близост до правителствени сгради или по време на събития, в които участва Си Дзинпин. Тези ограничения са отпаднали едва след като "Тесла" е преминала успешно тестовете в Китай за сигурност на данните, пояснява Узнанска.

Източник: Deutsche Welle    
