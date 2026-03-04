Свят

Кипър под прицел: САЩ призоваха гражданите си да не пътуват

Държавният департамент на САЩ призова хората да „преосмислят пътуването“ до Кипър и разреши заминаването на неспешни правителствени служители и техните семейства

4 март 2026, 13:20
Историческият дворец Голестан в Иран пострада при американско-израелските удари

Историческият дворец Голестан в Иран пострада при американско-израелските удари
Съветник на покойния Хаменей: Иран няма намерение да преговаря

Съветник на покойния Хаменей: Иран няма намерение да преговаря
Колко важен е Ормузкият проток за снабдяването с енергоизточници?

Колко важен е Ормузкият проток за снабдяването с енергоизточници?

"Възраждане", ИТН и ДПС-НН поискаха от президента Илияна Йотова да свика КСНС
Катар: Иранска балистична ракета порази американската база

Катар: Иранска балистична ракета порази американската база "Ал Удейд"
Кой е Моджтаба Хаменей – синът на Али Хаменей, сочен за негов наследник?

Кой е Моджтаба Хаменей – синът на Али Хаменей, сочен за негов наследник?
Войната в Близкия изток разтърси доставките на петрол и газ

Войната в Близкия изток разтърси доставките на петрол и газ
Заради ескалацията в Близкия изток: Макрон изпраща в Средиземно море самолетоносача

Заради ескалацията в Близкия изток: Макрон изпраща в Средиземно море самолетоносача "Шарл де Гол"

Д ържавният департамент на САЩ призова хората да „преосмислят пътуването“ до Кипър и разреши заминаването на неспешни правителствени служители и техните семейства, позовавайки се на нарастващи рискове за сигурността, тъй като войната в Близкия изток се разпространява през Източното Средиземноморие.

Американските и израелските удари срещу Иран предизвикаха по-широк регионален конфликт, тъй като Техеран изстрелва ракети и дронове по страни от Персийския залив.

Държавният департамент предупреди американците да преосмислят пътуванията си поради „заплахата от въоръжен конфликт“ и заяви, че „има значителни смущения в търговските полети“, откакто военните действия между Съединените щати, Израел и Иран започнаха на 28 февруари.

Кипър все повече бива въвличан в конфликта.

Удар с дрон удари писта на британската база RAF Акротири по-рано, заяви кипърският президент Никос Христодулидес, което накара Никозия да отмени неформална среща на министрите по въпросите на ЕС.

Британският премиер Киър Стармър заяви, че Великобритания ще разположи разрушителя HMS Dragon, докато френският президент Еманюел Макрон обяви, че Франция ще изпрати фрегата и системи за противовъздушна отбрана на острова.

С гръцките изтребители F-16, които вече са на острова, и европейските военни кораби, насочващи се към източното Средиземноморие, Кипър ще продължи да бъде епицентърът на загрижеността на ЕС относно разпространението на войната на негова територия.

По темата

Източник: POLITICO    
държавен департамент на САЩ Кипър преосмисляне на пътуванията рискове за сигурността война в Близкия изток източно Средиземноморие конфликт САЩ Израел Иран Смущения в полетите Британска база Акротири Епицентър на загриженост
Последвайте ни
НАТО прехвана изстреляна от Иран балистична ракета срещу Турция

НАТО прехвана изстреляна от Иран балистична ракета срещу Турция

Историческият дворец Голестан в Иран пострада при американско-израелските удари

Историческият дворец Голестан в Иран пострада при американско-израелските удари

МО спешно анализира нови рискове за територията на България

МО спешно анализира нови рискове за територията на България

Меган Фокс се завърна ударно: Актрисата провокира с готическа фотосесия

Меган Фокс се завърна ударно: Актрисата провокира с готическа фотосесия

Как се справят фирмите с еврото

Как се справят фирмите с еврото

pariteni.bg
Subaru: STI все още е жив, но ще приеме нови форми

Subaru: STI все още е жив, но ще приеме нови форми

carmarket.bg
Откриха човешки кости край село Понор
Ексклузивно

Откриха човешки кости край село Понор

Преди 15 часа
Тръмп наистина се ядоса, заплаши Испания и критикува Великобритания
Ексклузивно

Тръмп наистина се ядоса, заплаши Испания и критикува Великобритания

Преди 17 часа
Иран още не е използвал най-модерното си оръжие
Ексклузивно

Иран още не е използвал най-модерното си оръжие

Преди 16 часа
Мерц пред Тръмп: На едно мнение сме
Ексклузивно

Мерц пред Тръмп: На едно мнение сме

Преди 15 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Travel Vlogers – близнаците, които превърнаха пътуването в мисия и за които всичко е въпрос на приоритети!

Travel Vlogers – близнаците, които превърнаха пътуването в мисия и за които всичко е въпрос на приоритети!

Любопитно Преди 11 минути

Близнаците Стойно и Георги Георгиеви са гости в четвъртия епизод на The Voice Cast за 2026 година

<p>Ще променят ли критериите при&nbsp;избора на главен прокурор?</p>

Министър Янкулов изготвя критерии за номинация на кандидати за главен прокурор

България Преди 16 минути

По думите му изработването на стандарт за номинация на кандидати за ключови постове в правосъдието е сред приоритетите на настоящото служебно правителство в частта „правосъдие“

КЗП стартира проверки по бензиностанциите за цените на горивата

КЗП стартира проверки по бензиностанциите за цените на горивата

България Преди 46 минути

Надяваме се и на активни действия от КЕВР, каза Ирина Щонова

2-месечно бебе издъхна след удар с бутилка по главата, бащата е в ареста

2-месечно бебе издъхна след удар с бутилка по главата, бащата е в ареста

България Преди 1 час

Окръжната прокуратура в Пловдив привлече под отговорност 28-годишния Иван Иванов; съдебни медици откриха травми по главата и ребрата на детето

Майката на Зендая реагира на слуховете за тайната сватба с Том Холанд

Майката на Зендая реагира на слуховете за тайната сватба с Том Холанд

Любопитно Преди 1 час

Майката на Зендая намекна, че тя и Том Холанд вече са тайно женени, след като стилистът им потвърди слуховете, но двойката все още не е коментирала официално

<p>Москва атакува САЩ: Иранската заплаха е измислица</p>

Русия: САЩ използват "мнимата иранска заплаха" за смяна на режима в Техеран

Свят Преди 1 час

Мария Захарова заяви, че Вашингтон е използвал преговорите с Иран като прикритие за план за насилствено сваляне на конституционния строй.

Бункерът на милиардерите: Марк Зукърбърг купи имение в най-строго охранявания остров

Бункерът на милиардерите: Марк Зукърбърг купи имение в най-строго охранявания остров

Любопитно Преди 1 час

Шефът на Meta се мести в Индиън Крийк – най-охранявания остров в света, където съседи са му Джеф Безос и Иванка Тръмп

Жена и куче паднаха в отводнителния канал на язовир „Огоста“

Жена и куче паднаха в отводнителния канал на язовир „Огоста“

Свят Преди 2 часа

Преди месец от същия отводнителен канал на язовир „Огоста“ беше спасена паднала там сърна

Пъзелът, който обърка дори Аристотел и Фройд: Никой не знаеше откъде идват тези змиорки

Пъзелът, който обърка дори Аристотел и Фройд: Никой не знаеше откъде идват тези змиорки

Любопитно Преди 2 часа

Те са консумирани от императори и изследвани от гении, но никой не знаел как се появяват. Едва днес, с помощта на сателити и маркиращи устройства, човечеството разгада една от най-големите загадки на природата

ПП-ДБ внесе документи в ЦИК за парламентарния вот

ПП-ДБ внесе документи в ЦИК за парламентарния вот

България Преди 2 часа

Регистрирахме се с 8800 подписа, обяви пред журналисти председателят на ПП и съпредседател на ПП-ДБ Асен Василев

3 месеца по-късно: Откриха мъртва издирвана жена от Шумен

3 месеца по-късно: Откриха мъртва издирвана жена от Шумен

България Преди 2 часа

Галена Петкова Георгиева, обявена за издирване на 16 декември, е намерена в нива край града. От полицията съобщават, че по случая се извършват процесуално-следствени действия

Не им вярвайте: Тези зодии винаги лъжат и не спазват обещания

Не им вярвайте: Тези зодии винаги лъжат и не спазват обещания

Любопитно Преди 2 часа

Астрологичните черти се разкриват едва доловимо, но те определят чия дума има тежест и чия просто се отдалечава. Експерти съставиха класация на кого може да се вярва най-много и кой дава най-често празни обещания

Руски дрон удари пътнически влак в южната част на Украйна

Руски дрон удари пътнически влак в южната част на Украйна

Свят Преди 2 часа

Украинските национални железници „Украински железници“ заявиха, че Русия е засилила атаките с дронове срещу железопътната инфраструктура

Пластичните хирурзи разкриха трите най-популярни процедури за 2025 г.

Пластичните хирурзи разкриха трите най-популярни процедури за 2025 г.

Любопитно Преди 2 часа

Основните хирургични интервенции запазват водещите си позиции, като ринопластиката – по-известна като операция на носа – остава най-търсената процедура

Шри Ланка

Подводница потопи ирански кораб край Шри Ланка

Свят Преди 2 часа

Най-малко 101 души са в неизвестност, а 78 са ранени. Военноморските сили на Шри Ланка са спасили най-малко 30 души на борда на потъващия кораб

<p>Частният самолет на Роналдо спешно напусна Саудитска Арабия през нощта</p>

Под прицела на дроновете: Частният самолет на Роналдо спешно напусна Саудитска Арабия

Свят Преди 2 часа

След удари срещу посолството на САЩ в Рияд и избухването на войната в Иран, португалецът напусна кралството часове преди отложения си мач в Дубай

Всичко от днес

От мрежата

Над 150 огнени идеи за имена за оранжеви котки

dogsandcats.bg

Френски и Английски булдог: Прилики и разлики

dogsandcats.bg
1

На фона на тревоги и несигурност ново проучване дава прогноза за всичко хубаво

sinoptik.bg
1

Мечки от Аржентина заживяха в България

sinoptik.bg

Първи снимки от сватбата на Зендая и Том Холанд... Истина или изкуствен интелект?

Edna.bg

Селена, Бени и една целувка по стъпалата, която подпали интернет

Edna.bg

Тримата най-силни руски тенисисти се измъкнаха по суша от Дубай

Gong.bg

Проблем с контузии налегна Барселона

Gong.bg

Турция: Ракета от Иран е неутрализирана от системите на НАТО край Хатай

Nova.bg

Обвиниха 28-годишен мъж за смъртта на двумесечния му син в Пловдивско

Nova.bg