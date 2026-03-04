Кипър под прицел: САЩ призоваха гражданите си да не пътуват

Заради ескалацията в Близкия изток: Макрон изпраща в Средиземно море самолетоносача "Шарл де Гол"

Д ържавният департамент на САЩ призова хората да „преосмислят пътуването“ до Кипър и разреши заминаването на неспешни правителствени служители и техните семейства, позовавайки се на нарастващи рискове за сигурността, тъй като войната в Близкия изток се разпространява през Източното Средиземноморие.

Американските и израелските удари срещу Иран предизвикаха по-широк регионален конфликт, тъй като Техеран изстрелва ракети и дронове по страни от Персийския залив.

Държавният департамент предупреди американците да преосмислят пътуванията си поради „заплахата от въоръжен конфликт“ и заяви, че „има значителни смущения в търговските полети“, откакто военните действия между Съединените щати, Израел и Иран започнаха на 28 февруари.

Кипър все повече бива въвличан в конфликта.

Удар с дрон удари писта на британската база RAF Акротири по-рано, заяви кипърският президент Никос Христодулидес, което накара Никозия да отмени неформална среща на министрите по въпросите на ЕС.

Британският премиер Киър Стармър заяви, че Великобритания ще разположи разрушителя HMS Dragon, докато френският президент Еманюел Макрон обяви, че Франция ще изпрати фрегата и системи за противовъздушна отбрана на острова.

С гръцките изтребители F-16, които вече са на острова, и европейските военни кораби, насочващи се към източното Средиземноморие, Кипър ще продължи да бъде епицентърът на загрижеността на ЕС относно разпространението на войната на негова територия.