Историческият дворец Голестан в Иран пострада при американско-израелските удари

Н а двореца Голестан, обект на ЮНЕСКО в Техеран, бяха нанесени щети от ударни вълни и отломки по време на американско-израелските въздушни удари в Иран.

Този вековен дворец е служил като официална резиденция на каджарските крале и е бил място на кралски коронации, държавни церемонии и дипломатически приеми. Ударите на САЩ и Израел превърнаха части от Иран в руини, като засегнаха и културното наследство на страната.

„След съвместната атака на САЩ и Израел срещу площад Араг в южен Техеран, части от двореца Голестан... бяха повредени“, съобщи информационната агенция ISNA. Според съобщенията, засегнати са прозорците, вратите и огледалата на двореца.

ЮНЕСКО изрази загриженост относно съдбата на няколко обекта на културното наследство в Западна Азия след бомбардировките. В изявление, публикувано в понеделник, ЮНЕСКО уточни, че е „съобщила на всички заинтересовани страни географските координати на обектите от Списъка на световното наследство, както и тези с национално значение, за да се избегнат евентуални щети“.

Какво представлява дворецът Голестан?

Дворецът Голестан се намира в сърцето на историческото ядро на Техеран и е един от най-старите дворцови комплекси в града. Първоначално е построен по време на управлението на Тахмасп I, вторият шах на Сефевидите, а по-късно Абас Велики, петият шах на Сефевидите, създава голяма градина в северната част на оградата.

В момента комплексът включва осем основни дворцови сгради, използвани предимно като музеи, разположени около едноименните градини, които оформят зеленото му сърце. Целият обект е ограден с външна стена с порти.

След реновация по време на периода Занд при Карим Хан, дворецът става кралска резиденция на Каджарите, когато Техеран е обявен за столица на династията. Сегашният му вид е завършен през 1865 г. от архитекта Хаджи Аб ол Хасан Мимар Навай.

При управлението на Пахлави, Голестан се превръща в място за държавни приеми и официални събития. Тук се провеждат коронацията на Реза Шах през 1926 г. и коронацията на Мохамед Реза Шах и Шахбану Фарах през 1967 г. Между 1925 и 1945 г. голяма част от комплекса е разрушена по решение на Реза Шах, който смята, че цитаделата пречи на развитието на модерния Техеран. Старите сгради са заменени с модерни и търговски комплекси през 50-те и 60-те години на XX век.

Damage to UNESCO-listed Golestan Palace has been reported following recent U.S. and Zionist regime attacks. Cultural Heritage Minister Seyed Reza Salehi Amiri visited the site, as officials assessed the impact on this historic landmark.#iran https://t.co/OdBZ0bXcHc pic.twitter.com/hFOdvSufxz — Government of the Islamic Republic of Iran (@Iran_GOV) March 2, 2026

Архитектура и културно значение

Дворцовият комплекс Голестан включва 17 структури – музеи, дворци и големи зали, като по-голямата част от тях датират от 131-годишното управление на Каджарите. Сградите са били основното място за кралски коронации и държавни тържества.

Преди да бъдат повредени при въздушните удари, дворцовите сгради съдържаха ценна библиотека с ръкописи, както и фотографски и документални архиви. Сред най-ценните обекти в комплекса са Мраморният трон, Къщата на езерото, Брилянтната зала, Залата на слоновата кост, Залата Салам и Имението Уиндкетчър.

Залата Салам е проектирана като музей и временно е приютявала Паунския трон, ограбен от Надер Шах от Делхи, Индия. Комплексът отразява художествените и архитектурни постижения на каджарския период, включително европейски влияния в персийския дизайн.

Дворецът е функционирал едновременно като политическа база, жилищно и развлекателно пространство и като център на художествено производство, като е помогнал за оформянето на каджарското изкуство и архитектура. Той е един от най-ранните примери за синтез на европейска и персийска естетика, която по-късно влияе върху развитието на модерното иранско изкуство.

Tehran's historic Golestan Palace, a UNESCO World Heritage site, has sustained major damage after US-Israeli strikes on Iran.



UNESCO has expressed ‘concern’ over the protection of heritage sites across the Middle East amid the escalating war. pic.twitter.com/sQBwBP7YsZ — Al Jazeera English (@AJEnglish) March 3, 2026

Кои обекти в Западна Азия бяха засегнати по време на конфликта?

Няколко емблематични места в Западна Азия бяха засегнати от ответните удари на Иран срещу съседни държави. Сред тях са районът на международното летище в Дубай, посолството на САЩ в Рияд, хотел „Бурдж Ал Араб“ и хотел „Феърмонт“.

Отломки от прехванати атаки удариха райони около летището в Дубай, повредиха части от терминала и причиниха наранявания. Хотел „Бурдж Ал Араб“ претърпя щети по фасадата от падащи отломки, а части от Palm Jumeirah, включително хотел „Феърмонт Дъ Палм“, се запалиха.

Според информационна агенция Ройтерс, цитирайки саудитските власти, два предполагаеми ирански дрона ударили посолството на САЩ в дипломатическия квартал на Рияд. Това е причинило малък пожар и незначителни материални щети.

📷 Damage caused to the World Heritage site of Golestan Palace by the U.S-Israeli attack (1)



Golestan Palace was among the sites that sustained serious damage and destruction following the attacks carried out by the United States and the Israeli regime on Sunday night.#Iran pic.twitter.com/8AHPASkNue — Government of the Islamic Republic of Iran (@Iran_GOV) March 2, 2026

Кога САЩ и Израел нападнаха Иран?

Съвместните американско-израелски атаки срещу Иран започнаха на 28 февруари. Атаките убиха аятолах Али Хаменей, върховният лидер на Иран, управлявал в продължение на близо четири десетилетия, предизвиквайки несигурност и възможен регионален конфликт.

Иран отговори с масирани удари срещу американски бази и съюзници в Западна Азия, включително Бахрейн и Обединените арабски емирства. Президентът на САЩ Доналд Тръмп и израелският премиер Бенямин Нетаняху открито подкрепиха промяна на режима в Иран, дори преди официално потвърждение за смъртта на Хаменей.

Golestan Palace which is almost entirely inlaid with mirror mosaics. pic.twitter.com/EQs8JYbsSe — Brian Roemmele (@BrianRoemmele) December 12, 2025

В Иран обществото реагира със смесени емоции – едновременно празнуване и скръб. В Галех Дар, провинция Фарс, се съобщава за празненства, съпроводени със събаряне на паметници и заобикалящи ги пожари.

Конфликтът днес, 4 март, навлезе в петия си ден. Израел твърди, че е извършил нови удари срещу „комплекса на ръководството“ в Техеран, включително президентската сграда, и едновременни атаки в Техеран и Бейрут, насочени към ирански военни обекти и подкрепяната от Иран групировка "Хизбула". Междувременно Иран продължава ответните удари срещу съюзници на САЩ в региона.