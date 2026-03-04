Свят

Историческият дворец Голестан в Иран пострада при американско-израелските удари

Дворецът Голестан се намира в сърцето на историческото ядро на Техеран и е един от най-старите дворцови комплекси в града

4 март 2026, 12:43
Н а двореца Голестан, обект на ЮНЕСКО в Техеран, бяха нанесени щети от ударни вълни и отломки по време на американско-израелските въздушни удари в Иран.

Този вековен дворец е служил като официална резиденция на каджарските крале и е бил място на кралски коронации, държавни церемонии и дипломатически приеми. Ударите на САЩ и Израел превърнаха части от Иран в руини, като засегнаха и културното наследство на страната.

„След съвместната атака на САЩ и Израел срещу площад Араг в южен Техеран, части от двореца Голестан... бяха повредени“, съобщи информационната агенция ISNA. Според съобщенията, засегнати са прозорците, вратите и огледалата на двореца.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by India Today (@indiatoday)

ЮНЕСКО изрази загриженост относно съдбата на няколко обекта на културното наследство в Западна Азия след бомбардировките. В изявление, публикувано в понеделник, ЮНЕСКО уточни, че е „съобщила на всички заинтересовани страни географските координати на обектите от Списъка на световното наследство, както и тези с национално значение, за да се избегнат евентуални щети“.

  • Какво представлява дворецът Голестан?

Дворецът Голестан се намира в сърцето на историческото ядро на Техеран и е един от най-старите дворцови комплекси в града. Първоначално е построен по време на управлението на Тахмасп I, вторият шах на Сефевидите, а по-късно Абас Велики, петият шах на Сефевидите, създава голяма градина в северната част на оградата.

В момента комплексът включва осем основни дворцови сгради, използвани предимно като музеи, разположени около едноименните градини, които оформят зеленото му сърце. Целият обект е ограден с външна стена с порти.

След реновация по време на периода Занд при Карим Хан, дворецът става кралска резиденция на Каджарите, когато Техеран е обявен за столица на династията. Сегашният му вид е завършен през 1865 г. от архитекта Хаджи Аб ол Хасан Мимар Навай.

При управлението на Пахлави, Голестан се превръща в място за държавни приеми и официални събития. Тук се провеждат коронацията на Реза Шах през 1926 г. и коронацията на Мохамед Реза Шах и Шахбану Фарах през 1967 г. Между 1925 и 1945 г. голяма част от комплекса е разрушена по решение на Реза Шах, който смята, че цитаделата пречи на развитието на модерния Техеран. Старите сгради са заменени с модерни и търговски комплекси през 50-те и 60-те години на XX век.

  • Архитектура и културно значение

Дворцовият комплекс Голестан включва 17 структури – музеи, дворци и големи зали, като по-голямата част от тях датират от 131-годишното управление на Каджарите. Сградите са били основното място за кралски коронации и държавни тържества.

Преди да бъдат повредени при въздушните удари, дворцовите сгради съдържаха ценна библиотека с ръкописи, както и фотографски и документални архиви. Сред най-ценните обекти в комплекса са Мраморният трон, Къщата на езерото, Брилянтната зала, Залата на слоновата кост, Залата Салам и Имението Уиндкетчър.

Залата Салам е проектирана като музей и временно е приютявала Паунския трон, ограбен от Надер Шах от Делхи, Индия. Комплексът отразява художествените и архитектурни постижения на каджарския период, включително европейски влияния в персийския дизайн.

Дворецът е функционирал едновременно като политическа база, жилищно и развлекателно пространство и като център на художествено производство, като е помогнал за оформянето на каджарското изкуство и архитектура. Той е един от най-ранните примери за синтез на европейска и персийска естетика, която по-късно влияе върху развитието на модерното иранско изкуство.

  • Кои обекти в Западна Азия бяха засегнати по време на конфликта?

Няколко емблематични места в Западна Азия бяха засегнати от ответните удари на Иран срещу съседни държави. Сред тях са районът на международното летище в Дубай, посолството на САЩ в Рияд, хотел  „Бурдж Ал Араб“  и хотел „Феърмонт“.

Отломки от прехванати атаки удариха райони около летището в Дубай, повредиха части от терминала и причиниха наранявания. Хотел „Бурдж Ал Араб“ претърпя щети по фасадата от падащи отломки, а части от Palm Jumeirah, включително хотел „Феърмонт Дъ Палм“, се запалиха.

Според информационна агенция Ройтерс, цитирайки саудитските власти, два предполагаеми ирански дрона ударили посолството на САЩ в дипломатическия квартал на Рияд. Това е причинило малък пожар и незначителни материални щети.

  • Кога САЩ и Израел нападнаха Иран?

Съвместните американско-израелски атаки срещу Иран започнаха на 28 февруари. Атаките убиха аятолах Али Хаменей, върховният лидер на Иран, управлявал в продължение на близо четири десетилетия, предизвиквайки несигурност и възможен регионален конфликт.

Иран отговори с масирани удари срещу американски бази и съюзници в Западна Азия, включително Бахрейн и Обединените арабски емирства. Президентът на САЩ Доналд Тръмп и израелският премиер Бенямин Нетаняху открито подкрепиха промяна на режима в Иран, дори преди официално потвърждение за смъртта на Хаменей.

В Иран обществото реагира със смесени емоции – едновременно празнуване и скръб. В Галех Дар, провинция Фарс, се съобщава за празненства, съпроводени със събаряне на паметници и заобикалящи ги пожари.

Конфликтът днес, 4 март, навлезе в петия си ден. Израел твърди, че е извършил нови удари срещу „комплекса на ръководството“ в Техеран, включително президентската сграда, и едновременни атаки в Техеран и Бейрут, насочени към ирански военни обекти и подкрепяната от Иран групировка "Хизбула". Междувременно Иран продължава ответните удари срещу съюзници на САЩ в региона.

Източник: www.firstpost.com    
