Принц Уилям проговори за здравето на Кейт Мидълтън

П ринц Уилям разкри нова важна информация за здравето на Кейт Мидълтън при посещението си в Южна Африка.

Кралският експерт Камерън Уокър написа в X, бившият Twitter: "Принцът на Уелс разкрива, че принцесата се справя наистина добре и че се надява да гледа Earthshot Prize тази вечер и да го аплодира."

Кралският експерт продължи: "Принц Уилям добави: "Тя беше невероятна през цялата година и знам, че тя наистина ще се радва да види тази вечер."

NEW: The Prince of Wales reveals The Princess is doing “really well” and that “hopefully she's watching [@EarthshotPrize] tonight and cheering me on.”



Prince William adds: “She's been amazing this whole year and I know she'll be really keen to see tonight.” pic.twitter.com/bwOBMozwSl