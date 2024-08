Eто какво казва принц Хари за надеждите си да се помири с Уилям

В ръзката на принц Хари с принц Уилям е във фокуса на спекулации и репортажи от четири десетилетия, много преди да се разкрие истинската степен на напрегнатата динамика между тях като "наследник" и "резервен", когато Хари се отдели от монархията и се премести в САЩ през 2020 г.

Когато принцът напусна Великобритания заедно с Меган Маркъл, той разкри преживяванията си и недоволството си от кралския живот и някои членове на семейството в интервюта, документални изяви и в мемоарите си.

