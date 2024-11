Принц Уилям заминава за Южна Африка, ще връчва екологична награда

П ринц Уилям заминава за Южна Африка следващата седмица на четиридневно посещение, по време на което ще бъде организирана годишната церемония по връчването на учредената от него екологична награда "Ъртшот", предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.

В понеделник британският престолонаследник ще лети за Кейптаун за поредица от събития за популяризиране на отличието.

