Как пътуванията на Даяна до приюта за бездомни промениха принц Уилям

П ринцът на Уелс казва, че „вдъхновението и напътствията“ на майка му Даяна са били движеща сила за личния му ангажимент да се справи с бездомността.

В предстоящ документален филм на ITV принц Уилям разказва за дълбокото въздействие на посещенията, които е направил в приюта за бездомни The Passage заедно с майка си, когато е бил дете, и как това му е помогнало да види „извън стените на двореца“.

Принцът признава, че понякога се чувства виновен за това, че не е могъл да направи повече - и иска да сподели със собствените си деца чувството си за съпричастност към хората, които са изправени пред трудности.

„Когато бях много малък, майка ми започна да говори за бездомността, както аз сега говоря с децата си по време на училище“, казва принцът.

