Свят

Примирието между Израел и Ливан влезе в сила, но вече има съобщения за нарушения

10-дневното спиране на огъня, договорено с посредничеството на САЩ след седмици боеве с „Хизбула“, е поставено под въпрос заради обвинения и нови удари по границата

17 април 2026, 06:51
В полунощ влезе в сила 10-дневното примирие между Израел и Ливан, обявено вчера от американския президент Доналд Тръмп, предаде Франс прес.

Примирието беше постигнато след продължили месец и половина военни действия между Израел и проиранското ливанско движение "Хизбула", което се включи в началото на март във войната в Близкия изток, като изстреля ракети срещу израелска територия в знак на солидарност с атакувания от САЩ и Израел Иран, припомня АФП.

Броени часове преди началото на примирието израелската армия и "Хизбула" се обстрелваха през границата. Израелските военни съобщиха, че са поразили ракетни установки на "Хизбула", след като групировката извършила обстрел по Израел.

"В момента армията нанася удари по установки, от които преди малко "Хизбула" изстреля ракети срещу Северен Израел", обявиха военните в комюнике, разпространено в 22:56 ч. местно време (и българско).

Службата "Маген Давид Адом" (израелският аналог на Червения кръст) съобщи за двама ранени - в Кармиел и в Нахария. Единият от тях е в тежко състояние.

  • Иран приветства спирането на огъня между Израел и Ливан

Иран приветства обявеното спиране на огъня между Израел и Ливан, като отбеляза, че то се вписва в рамките на действащото двуседмично примирие между Ислямската република и САЩ, предаде Франс прес, като се позова на иранска държавна медия.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи "приветства обявяването на примирието в Ливан и отбеляза, че прекратяването на бойните действия в Ливан е част от споразумението за примирие между Иран и САЩ, постигнато с посредничеството на Пакистан", уточни държавната информационна агенция ИРНА в приложението "Телеграм".

  • Нарушения на примирието от страна на Израел

Няколко часа след това стана ясно, че Израел е извършил нарушения на примирието в Ливан. Това обяви рано тази сутрин ливанската армия, цитирана от Ройтерс.

В акаунта си в "Екс" армията съобщи за "известни нарушения на споразумението, като са установени няколко акта на израелска агресия, без да се брои спорадичният обстрел на няколко села", посочва Франс прес.

Проиранското движение "Хизбула" от своя страна обяви, че в отговор е "бомбардирало струпване на израелски войници близо до град Хиам" в Южен Ливан.

В изявление ливанската армия призова хората да не бързат да се връщат в селата и градовете в южната част на страната. За момента няма коментар от израелската армия.

Вчера американският президент Доналд Тръмп съобщи, че в резултат на неговите "отлични разговори" с ливанския президент Жозеф Аун и израелския премиер Бенямин Нетаняху, Израел и Ливан са се споразумели за 10-дневно спиране на огъня след повече от месец война между израелската армия и ливанската групировка "Хизбула".

"Надявам се, че "Хизбула" ще се държи добре през този важен период. Това ще е ВЕЛИК миг за тях, ако го направят. Стига убийства. Най-накрая трябва да имаме МИР“, заяви президентът в платформата си "Трут соушъл".

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш по-рано приветства примирието и призова всички страни да го спазват изцяло.

"Генералният секретар приветства обявяването на десетдневно спиране на огъня между Израел и Ливан, както и ролята на САЩ за постигането му, и се надява това да проправи път към преговори. Той призовава всички участници да спазват изцяло примирието и задълженията си съгласно международното право", каза в изявление говорителят на Гутериш Стефан Дюжарик.

Източник: БТА    
примирие Израел Ливан Хизбула Доналд Тръмп Иран военни действия Близък изток нарушения на примирието ООН
Последвайте ни

По темата

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

