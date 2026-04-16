Тръмп: Израел и Ливан се съгласиха за примирие

Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в социалната си мрежа Трут сошъл

16 април 2026, 18:49
Източник: AP/БТА

"Току-що проведох отлични разговори с високоуважаемия президент Жозеф Аун от Ливан и министър-председателя Биби Нетаняху от Израел. Двамата лидери се споразумяха, че за да постигнат мир между своите страни, те официално ще започнат 10-дневно примирие в 17:00 ч. източно стандартно време" (полунощ в България - бел ред.) 

За пръв път от 34 години лидерите на Израел и Ливан ще разговарят

"Във вторник двете страни се срещнаха за първи път от 34 години тук, във Вашингтон, с нашия държавен секретар Марко Рубио. Наредих на вицепрезидента Джей Ди Ванс и държавния секретар Рубио, заедно с председателя на Обединения комитет на началник-щабовете Дан "Разин" Кейн, да работят с Израел и Ливан за постигане на траен мир. За мен беше чест да разреша 9 войни по света и това ще бъде 10-ата ми, така че нека го свършим!", добави Тръмп.

Доналд Тръмп Ливан Израел Примирие
