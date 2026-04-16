Израел удари Ливан, загинали и много ранени

С едем души загинаха, а 33 бяха ранени при израелски удар в Южен Ливан, заяви ливанското министерство на здравеопазването, предаде „Франс прес“.

Ударът е бил извършен няколко часа преди да влезе в сила договорено прекратяване на огъня между Израел и Ливан, което би трябвало да продължи 10 дни.

Ударът е бил нанесен по село Газие, като има разрушени къщи и сега спасителните екипи издирват оцелели под развалините.

По-рано днес президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи лично за договорката и поясни, че прекратяването на огъня влиза в сила в 17 ч. източноамериканско време (полунощ българско време).

Проиранската ливанска групировка „Хизбула“ обяви, че ще спазва примирието, ако израелските удари срещу бойците ѝ спрат.

Това заяви пред АФП Ибрахим ал Мусауи, представител на ливанската групировка.

„Ние в „Хизбула“ предпазливо ще се придържаме към примирието при условие, че то представлява цялостно прекратяване на враждебните действия срещу нас и че Израел няма да го използва, за да извършва убийства“, каза той.

„Изразяваме благодарност към Иран за това, че упражни натиск в полза на Ливан“, заяви Мусауи и добави, че „примирието нямаше да се случи, ако Иран не беше приел, че то е равностойно на затварянето на Ормузкия проток“.