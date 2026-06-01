Шефът на строителния контрол във Варна: Благомир Коцев излъга, не съм уволнен

Н ови подробности излизат наяве около скандала с т.нар. „незаконен град“ в местността „Баба Алино“ край Варна. След като в петък кметът на Варна Благомир Коцев обяви, че освобождава директора на дирекция „Управление на строителния контрол и организация на разрешителните режими“ (УСКОР) Александър Драгнев заради пропуски при контрола на обекта, самият Драгнев отхвърли обвиненията и заяви, че представената от кмета информация не отговаря на истината.

„Кметът на Варна Благомир Коцев излъга всички българи, че има заповед за моето дисциплинарно уволнение. Такава заповед няма. Единственото, което ми беше предложено, е прекратяване на трудовото правоотношение по взаимно съгласие, но аз отказах да подпиша“, заяви Драгнев пред NOVA.

По думите му действията по случая са започнали още през септември 2024 г., когато дирекцията е изпратила преписка до районната администрация на район „Приморски“. Той посочи, че по сигнала са работили и служители на Икономическа полиция към Областната дирекция на МВР във Варна.

„След това близо шест месеца нямаше никаква информация какво се случва по случая“, твърди Драгнев.

Според него през януари тази година е разбрал, че е одобрено допускане за изработване на подробен устройствен план (ПУП) за района на „Баба Алино“.

„Това ме наведе на мисълта, че се правят опити за узаконяване на обекта. Тогава предприехме действия по спиране на строителството и издадохме необходимите актове и заповеди за обектите, по които все още се работеше“, обясни той.

Бившият директор на УСКОР твърди още, че са били съставени два акта за установяване на административни нарушения за незаконна сеч в горски територии. По думите му за всички предприети действия е бил информиран лично кметът Благомир Коцев.

„Изготвих подробен доклад с конкретни предложения за решаване на проблема, но той остана без последващи действия“, заяви Драгнев.

Междувременно собствениците на имоти в комплекса започват да се организират, след като случаят придоби широк обществен отзвук. Част от тях вече са създали група в социалните мрежи и обсъждат възможността да наемат общ адвокат, който да защитава интересите им и да ги представлява по евентуални колективни искове.

Сред засегнатите е и Десислава, която е закупила апартамент в комплекса с надеждата един ден да се завърне и да живее в България.

„Видях реклами за комплекса, посетих мястото и всичко изглеждаше прекрасно. Апартаментът ми струваше 50 700 евро. Продадох наследствен имот и реших да инвестирам в България, но се оказа голяма грешка“, разказва тя.

Жената признава, че е силно разочарована както от развитието на ситуацията, така и от реакцията на институциите, които според нея е трябвало да предотвратят проблема много по-рано.

Случаят с комплекса в местността „Баба Алино“ продължава да предизвиква въпроси за контрола върху строителството и действията на местните власти, а засегнатите собственици настояват за яснота и поемане на отговорност.