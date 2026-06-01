Журналист за „незаконния град“ край Варна: Това е пример за завладяна държава

Според Спас Спасов отговорността за скандала в „Баба Алино“ е разпределена между местната власт, държавните институции и контролните органи

1 юни 2026, 09:52
С кандалът с т.нар. „незаконен град“ в местността „Баба Алино“ край Варна продължава да поражда въпроси, на които засега няма ясни отговори. Според журналиста от „Дневник“ Спас Спасов зад случая стоят много неизяснени обстоятелства, които надхвърлят рамките на обикновено нарушение на строителното законодателство.

„Всички разговори дотук за случилото се в „Баба Алино“ завършват с многоточие. Във всеки един от тях остава нещо неизяснено, което показва, че има информация, която все още не е излязла наяве“, заяви Спасов в ефира на NOVA.

По думите му разкриването на цялата истина може да доведе до сериозни последици за редица институции.

„Вероятно има неща, които не могат да бъдат казани към този момент, защото биха предизвикали сериозни трусове по цялата вертикала на държавните зависимости и начина, по който работят институциите“, смята журналистът.

Според него е трудно да бъде посочен един конкретен виновник за създалата се ситуация, тъй като случаят е резултат от дългогодишни пропуски на различни нива.

„Това е илюстрация на онова, което наричаме завладяна държава. Местната власт във Варна все още не успява убедително да покаже, че е направила всичко възможно, за да предотврати случилото се. От друга страна стои Министерството на регионалното развитие и благоустройството, което разполага с широки правомощия за контрол и намеса в подобни случаи“, посочи той.

Спасов обърна внимание и на факта, че според наличната информация десетки постройки в района са били снабдени с ток и вода, въпреки че се определят като незаконни.

„Оказва се, че всички тези сгради са били присъединени към електро и водоснабдителната мрежа. Това означава, че до тях е изградена инфраструктура, която също поставя редица въпроси. Не е ясно как е било допуснато това и защо не са предприети действия навреме“, коментира той.

По думите му отговорността не може да бъде търсена само на едно място.

„Вината е разпределена по цялата вертикала на държавната и местната администрация“, категоричен е журналистът.

Спасов засегна и темата за финансирането на проекта, като подчерта, че това е сред най-важните въпроси, които тепърва трябва да получат отговор.

„Нямам информация откъде са дошли средствата за реализирането на този проект. Това е работа на службите и най-вече на ДАНС“, каза той.

Журналистът коментира и името на Олег Невзоров, което беше свързано с казуса през последните месеци.

Според него Невзоров е станал широко известен във Варна през миналата година, когато името му се появи в публичното пространство покрай делото срещу кмета Благомир Коцев. Спасов припомни също, че сигнали за случващото се в местността „Баба Алино“ има още от началото на века.

„Първите сигнали за изсичане на горски територии там датират още от 2001-2002 година“, посочи той.

Според журналиста особено важно е да бъде изяснена не само дейността на Невзоров като предприемач, но и връзката му с организации, подпомагащи украинската общност в района на Варна.

„Когато някой финансира неправителствени организации и обществени инициативи, трябва да е ясно откъде идват средствата. Ако не стане ясно откъде са парите за строителството в „Баба Алино“, няма как да се изясни и произходът на средствата за други дейности, които той е подкрепял“, коментира Спасов.

По думите му именно проследяването на финансовите потоци може да се окаже ключът към разплитането на целия казус, който продължава да предизвиква сериозен обществен интерес.

Източник: NOVA    
