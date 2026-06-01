Черна прогноза: Българската нация може да спре да съществува след век

Населението на България продължава да намалява прогресивно. Към края на 2025 г. то наброява 6 423 207 души, което в сравнение с предходната 2024 г. означава намаление с 14 153 души, или с 0.22%.

С нарастването на възрастта се увеличава броят и относителният дял на жените от общото население на страната според данни от Националният статистически институт (НСИ), показва справка на Агенция „Фокус“.

Лицата на 65 и повече навършени години са 1 557 851, или 24.3% от цялото население на страната. Делът на хората над 65 години е най-висок в областите Видин (31.6%), Смолян (31.1%) и Габрово (30.8%), а най-нисък е делът на възрастното население в областите София (столица) – 19.2% и Варна – 21.7%.

Припомняме, че още през 2023 г. експерти от КНСБ прогнозираха, че с този темп на „топене“ българската нация може да престане да съществува след малко повече от век. От КНСБ посочиха, че за 10 години животът на нацията ни се е съкратил с 82 години.

Средната възраст на населението продължава да нараства до 45.4 години в края на 2025 г. Средната възраст на населението в градовете е 44.6 години, а в селата – 47.7 години. За сравнение преди 10 години през 2015 г. е била 43,3 години, а преди 20 години, през 2005 г. е била 41,2 години.

Половината от населението на страната (51.9%) живее в Югозападния и Южния централен район, а най-малък по брой на населението е Северозападният район – 647 хил. души, или 10.1% от населението на страната. През 2025 г. само в един статистически район населението нараства спрямо 2024 г. - Югозападния с 0.15%. В останалите статистически райони населението намалява.

