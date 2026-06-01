България

Обявиха кога ще изплащат пенсиите за юни

От септември влиза в сила и нов ред за изплащане на пенсиите, когато датите се падат в почивни дни

1 юни 2026, 10:41
Обявиха кога ще изплащат пенсиите за юни
Източник: БТА

И зплащането на пенсиите през юни чрез пощенските станции ще започне на 8 юни (понеделник) и ще завърши на 22 юни (понеделник), съобщава Националният осигурителен институт (НОИ). Изплащането ще се извърши съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция.

Преводите на сумите за юнските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 8 юни.

През юни НОИ за последно ще приложи действащия към момента нормативен текст, според който, ако 7-мо и/или 20-то число на месеца се падат в неработен ден, изплащането на пенсиите и добавките към тях за периода започва в началото и/или завършва в края на следващия работен ден, посочват от осигурителния институт.

След промяна в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, която влиза в сила към края на юли 2026 г., когато в даден месец е налична подобна хипотеза, изплащането на пенсиите ще започва, съответно – ще завършва, в предходния работен ден. Първият месец, през който ще бъде приложена новата разпоредба, е септември, посочват от НОИ. 

На 2 юни на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец май, се казва още в съобщението. Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 юни (понеделник).  

След промяна в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, която влиза в сила на 27 юли 2026 г., НОИ ще изплаща по-рано пенсиите в месеците, в които първият и/или последният ден от графика е неработен. Когато в даден месец е налична подобна хипотеза, изплащането на пенсиите ще започва, съответно – ще завършва, в предходния работен ден. По този начин ще се гарантира, че пенсионерите ще получават без забавяне дължимите им ежемесечни плащания. Първият месец, през който ще бъде приложена новата разпоредба, е септември 2026 г. 

Източник: БТА/Нелли Желева    
пенсии НОИ изплащане на пенсии социално осигуряване Наредба за пенсиите обезщетения майчинство безработица график за изплащане пенсионно осигуряване
Последвайте ни
Шефът на строителния контрол във Варна: Благомир Коцев излъга, не съм уволнен

Шефът на строителния контрол във Варна: Благомир Коцев излъга, не съм уволнен

Бутнат от скала за милиарди? Синът на шефа на Mango проговори след ареста

Бутнат от скала за милиарди? Синът на шефа на Mango проговори след ареста

Черна прогноза: Българската нация може да спре да съществува след век

Черна прогноза: Българската нация може да спре да съществува след век

Краят на „Бранджелина“: Близнаците стават пълнолетни, съдебната война приключва

Краят на „Бранджелина“: Близнаците стават пълнолетни, съдебната война приключва

BOX NOW: Световната несигурност ускорява революцията в доставките, а локърите вече се превръщат в част от ежедневието в България

BOX NOW: Световната несигурност ускорява революцията в доставките, а локърите вече се превръщат в част от ежедневието в България

biss.bg
Кучето звучи като дядо ви: Защо е цялото това пъшкане?

Кучето звучи като дядо ви: Защо е цялото това пъшкане?

dogsandcats.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 5 дни
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 5 дни
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 5 дни
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 5 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кървав семеен скандал в Харманли: Мъж намушка братовчед си

Кървав семеен скандал в Харманли: Мъж намушка братовчед си

България Преди 12 минути

Пострадалият е прегледан и е оставен за наблюдение в местната болница

Йотова: България може да бъде в центъра на новата европейска конкурентоспособност

Йотова: България може да бъде в центъра на новата европейска конкурентоспособност

България Преди 16 минути

Новите приоритети на ЕС не бива да се развиват за сметка на кохезионната политика, заяви президентът на форума Green Transition

Учени твърдят, че са засекли древна черна дупка с масата на три Луни

Учени твърдят, че са засекли древна черна дупка с масата на три Луни

Любопитно Преди 1 час

Откритието попада в центъра на текущ научен дебат

Земетресение край Първомай

Земетресение край Първомай

България Преди 1 час

Епицентърът е на 30 км от град Димитровград

Важно от НЗОК: Започва ключов период за милиони българи

Важно от НЗОК: Започва ключов период за милиони българи

България Преди 1 час

От днес до 30 юни здравноосигурените лица могат да сменят личния си лекар

Скандалът „Дисонишченко“: Как един съветски офицер извърши най-дръзката измама в историята на Олимпиадата

Скандалът „Дисонишченко“: Как един съветски офицер извърши най-дръзката измама в историята на Олимпиадата

Любопитно Преди 1 час

На Игрите в Монреал през 1976 г. Борис Онишченко бе хванат с модифицирана шпага, която сама регистрира точки

<p>Отличен шест(ак) за Mercedes-AMG GLC 53 и дрифт подправка (тест драйв)</p>

Отличен шест(ак) за Mercedes-AMG GLC 53 и дрифт подправка

Технологии Преди 1 час

Не че режимът Drift е нещо впечатляващо за този тип автомобили, но звучи добре като маркетингов ход. За мен по-важен е 6-цилиндровият двигател и стъпката, която AMG прави назад към доброто старо време

<p>Празникът, който България отбелязва вече близо век</p>

От „Знаме на мира“ до днес: Как България отбелязва Деня на детето

Любопитно Преди 1 час

Поглед към историята на празника и най-емблематичните детски прояви през годините.

Журналист за „незаконния град“ край Варна: Това е пример за завладяна държава

Журналист за „незаконния град“ край Варна: Това е пример за завладяна държава

България Преди 1 час

Според Спас Спасов отговорността за скандала в „Баба Алино“ е разпределена между местната власт, държавните институции и контролните органи

Идва ли тежко наказание за България? Сблъсък на мнения сред експертите след думите на Радев за „спукания балон“

Идва ли тежко наказание за България? Сблъсък на мнения сред експертите след думите на Радев за „спукания балон“

България Преди 1 час

Експерти обясняват какви са рисковете за бюджета, инвестициите и публичните разходи

Дуа Липа изненада всички: Сключи таен брак в Лондон, а визията ѝ взриви модните критици

Дуа Липа изненада всички: Сключи таен брак в Лондон, а визията ѝ взриви модните критици

Любопитно Преди 1 час

Изпълнителката се омъжи за актьора Калъм Търнър, залагайки на визия, вдъхновена от легендарния сватбен стил на 70-те. След скромното подписване в Лондон двойката планира тридневно тържество на остров Сицилия. Двамата са заедно от януари 2024 г.

<p>Огромен клон падна на метри от деца и родители в централния парк в Пловдив</p>

Огромен клон на изгнило дърво падна на метри от деца и родители в централния парк в Пловдив

България Преди 1 час

Инцидентът е станал в Цар Симеоновата градина по време на детски фестивал

Възможен ли е мир? Тръмп смени условията, САЩ и Иран си размениха нови удари

Възможен ли е мир? Тръмп смени условията, САЩ и Иран си размениха нови удари

Свят Преди 1 час

САЩ нанесоха удари при „самоотбрана“ в Иран през уикенда, в момент, когато президентът Доналд Тръмп върна промени по предложеното споразумение за удължаване на съществуващото прекратяване на огъня в региона и възобновяване на преминаването през Ормузкия пролив

Apple хитро се отказа от продукт, който не предлага

Apple хитро се отказа от продукт, който не предлага

Технологии Преди 1 час

Според редовни слухове, компанията работи усилено по умни очила, които да преобразят пазара така, както го направи Apple Watch. Засега обаче те не отговарят на очакванията ѝ, което води до поредното отлагане на дебюта на устройството

,

Петима души загинаха при експлозия във фабрика в Южна Корея

Свят Преди 1 час

Според полицията и пожарните служби експлозията е станала на първия етаж на фабриката

Важно напомняне за еврото: Ето докога обменяме левове безплатно

Важно напомняне за еврото: Ето докога обменяме левове безплатно

България Преди 2 часа

След настъпването на юли търговските банки и пощенските станции вече ще имат законовото право да начисляват такси за тази услуга

Всичко от днес

От мрежата

Как да се реваншираме на котката, след като сме я оставили дълго време сама?

dogsandcats.bg

Ето защо не бива да давате пържени картофки на кучето си

dogsandcats.bg
1

Най-едрото ципокрило насекомо в Европа не е опасно

sinoptik.bg
1

Заснеха единствената в света дива бяла панда

sinoptik.bg

Ариана Гранде продава луксозния си лондонски дом за 23 милиона долара

Edna.bg

Честит 1 юни на децата и на мечтателите, които не пораснаха докрай

Edna.bg

Обявиха графика на мачовете в груповата фаза на Световното

Gong.bg

Роберто Мартинес смята, че Роналдо няма да се откаже скоро

Gong.bg

Разбиха наркобанда в Бургаско и Ямболско, иззета е марихуана за над 2 млн. евро

Nova.bg

24-годишен българин предизвика тежка катастрофа в Австрия

Nova.bg