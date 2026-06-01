Обявиха кога ще изплащат пенсиите за юни

И зплащането на пенсиите през юни чрез пощенските станции ще започне на 8 юни (понеделник) и ще завърши на 22 юни (понеделник), съобщава Националният осигурителен институт (НОИ). Изплащането ще се извърши съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция.

Преводите на сумите за юнските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 8 юни.

През юни НОИ за последно ще приложи действащия към момента нормативен текст, според който, ако 7-мо и/или 20-то число на месеца се падат в неработен ден, изплащането на пенсиите и добавките към тях за периода започва в началото и/или завършва в края на следващия работен ден, посочват от осигурителния институт.

На 2 юни на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец май, се казва още в съобщението. Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 юни (понеделник).

След промяна в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, която влиза в сила на 27 юли 2026 г., НОИ ще изплаща по-рано пенсиите в месеците, в които първият и/или последният ден от графика е неработен. Когато в даден месец е налична подобна хипотеза, изплащането на пенсиите ще започва, съответно – ще завършва, в предходния работен ден. По този начин ще се гарантира, че пенсионерите ще получават без забавяне дължимите им ежемесечни плащания. Първият месец, през който ще бъде приложена новата разпоредба, е септември 2026 г.