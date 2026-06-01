Гаф на парад в Испания: Националното знаме падна пред очите на крал Фелипе VI и принцеса Леонор

П о време на тържественото издигане на испанския флаг на централното събитие по случай Деня на въоръжените сили (DIFAS) в град Виго, националното знаме се откачи и падна на земята в момента, в който беше почти напълно разпънато. Присъстващите военни реагираха светкавично и бързо го прибраха.

Инцидентът предизвика видимо изненада у крал Фелипе VI, който наблюдаваше церемонията от кралската ложа, придружен за първи път от дъщеря си – принцеса Леонор. Предполага се, че причината за падането е технически проблем, свързан с разхлабено въже в горната част на пилона.

Веднага след отдаването на почит към падналите воини, кралят нареди на войник, носещ щандарт с друго испанско знаме, да застане точно под пилона. По този начин националният символ успя да предвещава последващия мащабен сухопътен парад.

Осуетяване на въздушния парад

Лошите метеорологични условия принудиха организаторите да отменят напълно планираното за деня авиошоу. Гъстата мъгла и рискът от превалявания попречиха на участието на Акробатичния парашутен екип на испанските Въздушно-космически сили (PAPEA) и на формацията „Мирло“, които по план трябваше да закрият събитието, изписвайки цветовете на националния флаг в небето над Виго.

Посетителите по булевард „Самил“ бяха информирани за отмяната на полетите чрез съобщения по високоговорителите по време на самото събитие.

Това не е първият случай, при който подобно официално събитие в Испания претърпява гаф. През 2019 г., по време на традиционния парад на 12 октомври, парашутистът Луис Фернандо Посо, който носеше националното знаме, се оплете в уличен стълб за осветление, след като силен порив на вятъра внезапно промени траекторията му.

Провеждане на събитието и официални гости

Тазгодишното издание на военния празник започна точно в 12:00 ч. с пристигането на монарсите в кралската ложа, отдаването на почести и приемането на строя от краля. На събитието присъстваха министърът на отбраната Маргарита Роблес, висшето военно командване на страната и цивилни власти, сред които и кметът на Виго – Абел Кабайеро.

Сухопътният парад премина по протежение на 1,1 километра от булевард „Самил“ с участието на 3700 военнослужещи, над сто военни машини и 32 мотоциклета. Това издание ще се запомни най-вече с първото присъствие на престолонаследничката принцеса Леонор, което засилва нейната институционална роля и подготовката ѝ за бъдещ главнокомандващ на армията.