От „Знаме на мира“ до днес: Как България отбелязва Деня на детето

Н а 1 юни отбелязваме Международния ден на детето.

От втората половина на 20-и век празникът е широко отразен в медиите. Денят е повод да се направи равносметка на социалния и образователен статус на децата в България и по света чрез статистически данни, които изследват жизненото им равнище и благосъстояние. Бюлетините на Агенцията съдържат материали, които описват различните инициативи, свързани с 1 юни като Международната детска асамблея „Знаме на мира“, Орфееви фолклорни празници, Национална изложба на детската рисунка „Земя животворна“, Национален детски пленер „Амбелино“ и др.

Произходът на празника на детето е от 1925 г., когато в Женева, Швейцария, е свикана „Световна конференция за благосъстоянието на децата“. Като резултат от срещата правителствата по света определят различни дати, съобразени с техните традиции и култура, в които отбелязват Деня на детето.

В България денят се отбелязва от 1927 г. на 8 май, след указ на цар Борис Трети, под патронажа на княгиня Евдокия. Според документа Денят на детето трябва да се празнува във втората неделя след Великден. През 1927 г. датата е 8 май. Когато Борис се жени за царица Йоана, тя става патрон на празника, а след раждането на тяхното дете – Мария-Луиза Сакскобургготска – за празника на детето са издадени специални марки с облика на княгинята.

Датата 1 юни, която се отбелязва от бившите съветски страни и някои други държави като „Международен ден за защита на децата“ е приета след конгрес на Международната демократична федерация на жените в Москва, който се провежда през 1949 г. След политическите промени през 1989 г. в Източна Европа датата на празника остава непроменена и продължава да се отбелязва на 1 юни до днес.

В София и страната ще има специални програми и концерти за всички деца:

Зоологическа градина

София кани столичани и гостите на града да споделят Международния ден на детето с уикенд, изпълнен с образователни събития, и специален празничен подарък – безплатен вход за всички деца и младежи до 18-годишна възраст на 1 юни. Традиционната инициатива има за цел да подари на най-младите откриватели един вълнуващ и споделен празник сред природата и животинския свят. На самия празничен понеделник вратите на парка ще бъдат широко отворени за децата, които ще могат да разгледат безплатно всички сектори и да се запознаят отблизо с неговите обитатели, докато техните родители, придружители и пълнолетни посетители ще заплащат входен билет на редовна цена.

Столичният инспекторат ще зарадва малчуганите от 122. ДГ “Синева” в Люлин с една по-различна и интересна среща.

На място ще бъдат представени сметоизвозващ камион, мотометачка и автоцистерна, за да могат децата отблизо да видят машините, които всеки ден се грижат за чистотата на града, да се запознаят с тяхната работа и по интересен и достъпен начин да научат повече за грижата за градската среда.

„Ден на отворените врати“ в специализираното вагонно депо „Ремиз“ в София

Като част от празничната програма от 10:00 до 15:00 ч. в понеделник ще се състои „Ден на отворените врати“ в специализираното вагонно депо „Ремиз“ в София, което съхранява ценни музейни експонати и се намира на адрес бул. „Княгиня Мария Луиза“ 132А. Там всички любители на железопътния транспорт ще имат възможността да разгледат и да се запознаят с богатото историческо наследство на БДЖ, включващо емблематичните вагони от царския влак на цар Борис III „Корона Eкспрес” и от правителствения влак „Витоша Експрес“.

По време на посещението представители на дружеството ще споделят с гостите интересни факти за историята на вагоните, както и за специалната постройка, в която се съхраняват в продължение на десетилетия.

За поредна година БДЖ ще спази традицията си и по случай 1 юни всички деца до 14 години ще пътуват безплатно в редовните влакови композиции, като предоставят копие от акт за раждане или друг железопътен документ, удостоверяващ възрастта им. Запазените места, спалните места и разликата за пътуване в първа класа се заплащат съгласно действащата тарифа.

Отбелязването на детския празник в България:

1 юни – Международен ден за защита на децата

Празник на бъдещето

София, 1 юни 1976 г. Децата са бъдещето на всяка нация… В края на модерния двадесети век 800 милиона деца по света гладуват, 45 милиона деца работят при тежки условия, от 373 милиона деца на училищна възраст се учат 115 милиона...

Във века на социалистическите преобразования мисълта…, че всичко най-хубаво трябва да бъде за децата, стана принцип на партийната и държавната политика…

Сега у нас има хиляди детски домове и градини, пионерски лагери, спортни площадки и игрища за най-малките, всеки ден 400 000 деца отиват в детските заведения, всяка година се подобряват условията за физическото и духовно израстване на малките граждани. За тях е осигурено безплатно образование и лечение, отдих в многобройните лагери.

Какво ще донесат на децата следващите години? Единадесетият конгрес на БКП реши по-нататъшно увеличение на обществените фондове за строителството на детски заведения, по-високо ниво на обучението… Не след много време държавата ще поеме всички разходи по обучението на децата. Особени грижи ще бъдат положени за детското здравеопазване.

Почти всички деца у нас се раждат в родилни домове и специализирани отделения. Благодарение на непрестанните грижи на хиляди лекари – специалисти по детски болести, сега нашата страна е сред държавите с най-ниска детска смъртност, със здраво младо поколение.

На слънце и въздух…

Габрово, 1 юни 1976 г. Едва заглъхнал последният школски звънец и от тук замина на лагер край Черноморието първата група от 80 деца. Общо през това лято, на море и в прохладните дебри на планината, ще почиват 7580 деца – с 1600 повече от миналата година. Само в лагерите на отдел „Народна просвета“ при ОНС ще бъдат 5500 ученици т.е. с 1100 повече от миналата година. За тази цел ученическият лагер в село Бяла край Варна беше разширен, в него ще почиват по 520 деца на смяна. Много деца ще бъдат и в почивните станции на предприятията и агропромишлените комплекси.

Отново иде 1 юни

София очаква деца от цял свят

София, 31 май 1988 г. Деца от 110 страни от цял свят ще пристигнат в София за Международната детска асамблея „Знаме на мира“. Нейните организатори преценяват, че това ще бъде най-широкото и най-представителното чуждестранно участие. По време на Третата асамблея през 1985 г. у нас гостуваха 1206 деца от 106 страни. Очакват се и официални гости – политици, общественици, дейци на изкуството и културата, които споделят идеите на движението „Знаме на мира“.

Сега навсякъде в страната българските деца участват в привлекателни изяви, които предшестват голямото събитие. Орфееви празници в Смолян ще привлекат пионерите с интереси към фолклора.

Домакин на Националната изложба на детската рисунка „Земя животворна“ ще бъде Силистра, а на Националния детски пленер „Амбелино – Асеновград. От 1 юни в София ще започне десетдневка на детско-юношеското творчество.

В осъществяването на Асамблеята и сега са привлечени усилията на цялата наша общественост. Заедно с Института по култура, Центърът „Знаме на мира“ подготвя изданието „Детето и изобразителното изкуство“. Издателство „Български художник“ отпечата албум „Детско творчество“. Известни български художници подготвиха плакати, серия марки, значки и др. за предстоящия детски форум.

Асоциация „Индустрия за човека“ произведе нов модел шапка, фланелка и чанта, които ще бъдат сувенирите на асамблеята тази година. Студентският град „Христо Ботев“ ще предложи гостоприемството си и вече активно се преустройва. Обновява се и монументът „Знаме на мира“.

Грижи за най-малките

Русе, 31 май 1988 г. През тази година се навършват 100 години от откриването на първата детска градина в Русе. Това е отбелязано в протокол на Русенското училищно настоятелство.

Първата учителка в забавачницата става госпожа Чолакова...

Така започва дългогодишната история и традиции на предучилищното възпитание в града. Сега в Русенската община има 50 целодневни и 6 полудневни детски градини и 6 обединени детски заведения, които се посещават от 7000 деца. За тяхното възпитание и обучение се грижат над 500 детски учителки. В значителна част от градините и заведенията е създадена много добра организация и са постигнати високи резултати в комплексната дейност. Пример в това отношение е целодневната детска градина „Д-р Мара Малеева“, която вече 15 години е национален първенец.

На вековния юбилей и на Международния ден за защита на децата е посветена десетдневката на предучилищното възпитание, в чиято богата програма са включени разнообразни прояви с участието на детски учителки и техните възпитаници.

Празникът на софийските деца

София, 1 юни 1988 г. Началото на празника бе оповестено в Центъра „Знаме на мира“. Тук бе издигнат флагът на движението, обединило децата от цял свят в светъл порив към единство, творчество и красота. Приятно допълнение към тържеството бе и откритата изложба на малки художници от експерименталната студия по скулптура в град Люберци, Московска област. Съветските деца, гости на софийските си връстници, подариха своите творби на художествената галерия „Знаме на мира“.

Тържествената, най-голямата зала НР 1 в Народния дворец на културата, бе изпълнена с най-благодарната, най-искрената и най-спонтанната публика – детската. Голям концерт в чест на празника изнесоха 500 млади артисти – танцьори, спортисти, певци, участници в групи, състави и ансамбли. Идеята на този жизнерадостен спектакъл, предизвикал детската радост в залата, бе софийските деца отново да изразят своето желание за предстоящата среща – Четвъртата международна детска асамблея „Знаме на мира“. С тази изява започна десетдневката на детско-юношеското творчество, чиито инициатори са Столичният център „Знаме на мира“ и НДК.

По своята атмосфера Международният ден за защита на детето и празник на движението „Знаме на мира“ се доближава до дните на асамблеята. Много малки художници от София изживяха истинска радост от срещата си с изкуството. В Софийската градска художествена галерия бе открита великолепната изложба „Детето в изобразителното изкуство“. На асфалта пред галерията те оставиха тебеширните си картини и притихнали застанаха пред големите платна на класици, на художници от новите и най-новите поколения. Така, както в дните на идващата асамблея децата от цял свят ще се учат от майсторите и сами ще бъдат майстори.

Децата на София празнуват

София, 1 юни 1996 г. С тържества, спортни празници и конкурси софийските деца днес празнуваха Международния ден на детето – 1 юни. В столичната галерия „Макта“ се състоя изложба на детски рисунки, в която се състезаваха малките художници. Най-добрият от тях ще получи статуетка на скулптора Ставри Калинов. Средствата от откупените детски рисунки ще бъдат дарени на училището за глухи деца в София.

Представители на БЧК зарадваха с лакомства и играчки малките пациенти на Онкохематологичната клиника. Денят започна с празник на стадион „Дружба“ и тържество пред Двореца на децата. В детско автоградче, организирано от НДК и „Би-бит“ се веселиха малчуганите, докато в зала 2 на Двореца артистите от „Фют шоу“ забавляваха най-малките.

Край езерото Ариана в Борисовата градина също бяха организирани тържества.

В следобедните часове бе открит спортно-оздравителен комплекс в Двореца на децата по програма „Алтернатива“ на Комитета за младежта и децата, а в плувния басейн при Спортната палата започна празник на малките плувци. На стадион „Васил Левски“ за малките запалянковци се състоя футболен турнир.

Празничният ден ще завърши с тържествен концерт в зала 1 на НДК.

В чест на Международния ден на детето британският посланик Роджър Шорт и съпругата му ще направят на 5 юни дарение на Дома за деца в с. Видраре. Семейство Шорт ще дари средства за построяване на помощно стопанство към дома по програмата за партньорство с Великобритания. Под патронажа на посолството и със средства на британската благотворителна програма е извършена обща реконструкция на дома през 1994-95 година.