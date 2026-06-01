Дуа Липа изненада всички: Сключи таен брак в Лондон, а визията ѝ взриви модните критици

П оп звездата Дуа Липа и актьорът Калъм Търнър са сключили брак, предадоха ДПА и АФП, като цитират съобщения в британските медии.

30-годишната изпълнителка на хита Houdini се омъжила за 36-годишния актьор от поредицата „Фантастични животни“ Търнър на скромна церемония в кметството на Олд Мерилибон в Лондон в неделя, 31 май, писа вестник „Сън“. Според изданието двойката ще организира второ сватбено тържество на италианския остров Сицилия, което ще продължи три дни.

Dua Lipa and Callum Turner are married! Singer dazzles in a white skirt suit for London legal ceremony ahead of their three-day Italian extravaganza https://t.co/MOzrLts0OO — Daily Mail (@DailyMail) May 31, 2026

Истинска сензация обаче предизвика модният избор на певицата. За церемонията Дуа Липа е била облечена с бяла шапка, сако, рокля и обувки с висок ток – визия, която според модните критици и феновете е директно вдъхновение от емблематичния сватбен стил на Бианка Джагър. През 1971 г. в Сен Тропе Бианка сключва брак с рок легендата Мик Джагър, оставайки в историята със своя революционен за времето си бял костюм с панталон на Ив Сен Лоран и голяма капела с воал. Приликата в излъчването на двете звезди е поразителна, като Дуа Липа успешно пренася този бунтарски и същевременно изключително елегантен шик от 70-те години в наши дни.

Докато певицата обра овациите с ретро визията си, Търнър избра по-класически стил – тъмен костюм, синя риза и вратовръзка. Изпълнителката бе забелязана да носи нежен букет цветя, докато си тръгва от кметството под ръка с новия си съпруг.

Dua Lipa just got married today! ✨



The pop star tied the knot with British actor Callum Turner (known for Fantastic Beasts and The Boys in the Boat) in a small, intimate civil ceremony at Old Marylebone Town Hall in London on May 31, 2026.



Only a handful of close friends and… pic.twitter.com/IMbGSbdN9D — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) May 31, 2026

Двамата са заедно от януари 2024 г., а Дуа Липа обяви годежа им в интервю за британското издание на „Вог” през юни 2025 г.

Певицата стана известна с хита си от 2016 г. Be The One, последван от сингъла от 2017 г. New Rules, припомня ДПА. Оттогава тя спечели няколко награди БРИТ и три статуетки „Грами“, а малко след излизането на третия ѝ студиен албум Radical Optimism през 2024 г., който достигна първото място в класацията за албуми във Великобритания, беше хедлайнер на фестивала „Гластънбъри“. Албумът на Дуа Липа от 2020 г. Future Nostalgia също се качи до първото място в чарта, докато дебютният ѝ едноименен албум Dua Lipa от 2017 г. достигна трето място.

Освен с ролята си в поредицата „Фантастични животни“, Търнър е известен и с участията си в историческата драма The Capture и филмовата адаптация на романа „Ема“ на Джейн Остин. Той е сред фаворитите на букмейкърите за следващия актьор, който ще влезе в ролята на Джеймс Бонд, отбелязва ДПА.