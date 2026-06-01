Любопитно

Дуа Липа изненада всички: Сключи таен брак в Лондон, а визията ѝ взриви модните критици

Изпълнителката се омъжи за актьора Калъм Търнър, залагайки на визия, вдъхновена от легендарния сватбен стил на 70-те. След скромното подписване в Лондон двойката планира тридневно тържество на остров Сицилия. Двамата са заедно от януари 2024 г.

1 юни 2026, 09:50
Източник: БТА

П оп звездата Дуа Липа и актьорът Калъм Търнър са сключили брак, предадоха ДПА и АФП, като цитират съобщения в британските медии.

30-годишната изпълнителка на хита Houdini се омъжила за 36-годишния актьор от поредицата „Фантастични животни“ Търнър на скромна церемония в кметството на Олд Мерилибон в Лондон в неделя, 31 май, писа вестник „Сън“. Според изданието двойката ще организира второ сватбено тържество на италианския остров Сицилия, което ще продължи три дни.

Истинска сензация обаче предизвика модният избор на певицата. За церемонията Дуа Липа е била облечена с бяла шапка, сако, рокля и обувки с висок ток – визия, която според модните критици и феновете е директно вдъхновение от емблематичния сватбен стил на Бианка Джагър. През 1971 г. в Сен Тропе Бианка сключва брак с рок легендата Мик Джагър, оставайки в историята със своя революционен за времето си бял костюм с панталон на Ив Сен Лоран и голяма капела с воал. Приликата в излъчването на двете звезди е поразителна, като Дуа Липа успешно пренася този бунтарски и същевременно изключително елегантен шик от 70-те години в наши дни.

Докато певицата обра овациите с ретро визията си, Търнър избра по-класически стил – тъмен костюм, синя риза и вратовръзка. Изпълнителката бе забелязана да носи нежен букет цветя, докато си тръгва от кметството под ръка с новия си съпруг.

Двамата са заедно от януари 2024 г., а Дуа Липа обяви годежа им в интервю за британското издание на „Вог” през юни 2025 г.

Певицата стана известна с хита си от 2016 г. Be The One, последван от сингъла от 2017 г. New Rules, припомня ДПА. Оттогава тя спечели няколко награди БРИТ и три статуетки „Грами“, а малко след излизането на третия ѝ студиен албум Radical Optimism през 2024 г., който достигна първото място в класацията за албуми във Великобритания, беше хедлайнер на фестивала „Гластънбъри“. Албумът на Дуа Липа от 2020 г. Future Nostalgia също се качи до първото място в чарта, докато дебютният ѝ едноименен албум Dua Lipa от 2017 г. достигна трето място.

Освен с ролята си в поредицата „Фантастични животни“, Търнър е известен и с участията си в историческата драма The Capture и филмовата адаптация на романа „Ема“ на Джейн Остин. Той е сред фаворитите на букмейкърите за следващия актьор, който ще влезе в ролята на Джеймс Бонд, отбелязва ДПА.

Източник: БТА/Теодора Славянова    
