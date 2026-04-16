Бейрут "не е в течение" за предстоящите преговори между Ливан и Израел

По-рано Тръмп заяви, че се опитва "да създаде пространство за дишане" между Израел и Ливан

16 април 2026, 10:08
Източник: БТА

Л иван "не е в течение" за предстоящ контакт с Израел, предаде Франс прес, като цитира изявление на представител на Бейрут, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че лидери на двете страни ще разговарят днес.

"Не сме наясно с планиран контакт с израелската страна и не сме били информирани за това по официални канали", добави същият източник.

За пръв път от 34 години лидерите на Израел и Ливан ще разговарят

По-рано Тръмп заяви, че се опитва "да създаде пространство за дишане" между Израел и Ливан. 

Той добави, че лидерите на двете страни не са разговаряли от "около 34 години".

Но лидерите на Израел и Ливан не са поддържали контакт и тогава, отбелязва АФП.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
