Кандидат, симпатизиращ на Тръмп, поведе на първия тур на президентските избори в Колумбия, докато управляващите поставят под съмнение резултатите

Абердало де ла Есприеля, политически аутсайдер с твърда линия срещу престъпността, поведе в президентската надпревара в Колумбия след първия тур на изборите в неделя вечерта, като си осигури участие на балотаж срещу Ивън Сепеда.

Тъй като никой от кандидатите не успя да спечели абсолютно мнозинство от гласовете, изборите ще бъдат решени на втори тур през юни.

Сепеда и президентът Густаво Петро обаче поставиха под съмнение резултатите от първия тур, като без доказателства заявиха, че стотици хиляди гласове са били манипулирани и че чуждестранни фактори са повлияли на изборния резултат.

Сепеда заяви, че ще изчака изборните власти да проверят резултатите, преди да ги признае официално.

"Едва когато комисиите по преброяването на гласовете напълно изяснят случилото се, ще коментираме резултатите от тази вечер", каза Сепеда, като същевременно призна, че изборите най-вероятно ще стигнат до втори тур.

При преброени 99,98 процента от бюлетините Сепеда получава 41 процента от гласовете, а де ла Есприеля 44 процента.

Сепеда е прогресивен сенатор, който обещава да продължи спорния план за постигане на "пълен мир" чрез сключване на мирни споразумения с партизански формирования и престъпни групировки. В навечерието на изборите той водеше убедително в социологическите проучвания, но през последните седмици преди вота де ла Есприеля бързо увеличи подкрепата си с обещания за решителни действия срещу въоръжените групи.

Оспорваният резултат вероятно създава проблеми за Сепеда преди балотажа, тъй като се очаква де ла Есприеля да привлече голяма част от гласовете на избирателите, подкрепили друг консервативен кандидат на първия тур.

Де ла Есприеля, политически новак, известен с прозвището "Тигъра", се стреми да се представя като поддръжник на президента на САЩ Доналд Тръмп.

"Нека Съединените американски щати и демократичните партии наблюдават този балотаж. Аз ще поведа тази битка; ще бъда най-добрият воин на Колумбия", заяви емоционално де ла Есприеля в неделя вечерта, удряйки се в гърдите зад бронирано стъкло пред свои привърженици.

Колумбийците избират между мирни споразумения и твърд курс срещу престъпността

Избирателите в Латинска Америка все по-често се отказват от лидери, които предлагат прогресивни политики за справяне с коренните причини за конфликтите, като липсата на възможности за младите хора и корупцията. Вместо това все повече граждани подкрепят кандидати, обещаващи строги мерки за сигурност и борба с престъпността.

Поляризираният вот идва в момент, когато администрацията на Доналд Тръмп играе по-агресивна роля в Латинска Америка от която и да е американска администрация през последните десетилетия, оказвайки нарастващ натиск върху държави като Колумбия, Мексико и Еквадор да предприемат по-решителни действия срещу престъпността.

Изборите подчертаха и две коренно различни визии за бъдещето на мира в страна, белязана от десетилетия конфликт.

От едната страна е Сепеда, който обещава да продължи прогресивния курс на Петро и до голяма степен неуспешните усилия за договаряне на мирни споразумения с въоръжени групировки, политика, която рязко се различава от визията на Тръмп за Латинска Америка.

От другата страна е де ла Есприеля, който обещава безкомпромисна борба с престъпните организации и изграждането на 10 мегазатвора. Той открито се вдъхновява от политиката за война срещу бандите на президента на Ел Салвадор Найиб Букеле, която доведе до спад на убийствата, но и до обвинения в нарушения на човешките права.

"Днешните избори не са важни само за нас, те са важни за цяла Латинска Америка", заяви 62-годишният социолог Хуан Асеведо, след като гласува в столицата Богота в неделя сутринта. "Който и да спечели тук, ще покаже на региона дали прогресивните политики ще продължат или нещата ще се върнат надясно."

Вотът се възприема като референдум за управлението на Петро

Изборите, които се провеждат 10 години след историческото мирно споразумение между Колумбия и партизаните от Революционните въоръжени сили на Колумбия (FARC), се разглеждат като своеобразен референдум за политиките на президента Петро.

Преди десетилетие споразумението даде надежда за прекъсване на порочния кръг от конфликти между бунтовническите групировки и държавата. Оттогава обаче насилието отново ескалира, отчасти защото въоръжени групи използваха мирните преговори с правителството на Петро, за да разширят териториалното си влияние.

Напрежението достигна връх в навечерието на изборите. Престъпни групировки все по-често извършват атаки с дронове, въоръжени нападения съпътстваха предизборната кампания, а през юни миналата година 39-годишният политик и кандидат за президент Мигел Урибе Турбай беше смъртоносно прострелян по време на политически митинг.

Въпреки това Сепеда и Петро продължават да се радват на значителна подкрепа благодарение на редица прогресивни политики, прокарани по време на управлението на Петро, включително увеличаването на минималната работна заплата.

Както де ла Есприеля, така и Валенсия подчертаваха близостта си до Тръмп, но изборното поражение на Валенсия нанесе нов удар върху някога влиятелното политическо течение, известно като "урибизъм".

Колумбийците остават разделени за бъдещето на страната

57-годишната шивачка Мария Еухения, която разговаря с журналисти в центъра на Богота в петък, заяви, че подкрепя мащабна офанзива срещу разрастващите се престъпни групировки, независимо от човешката цена.

Макар да одобрява усилията на Петро за подобряване на медицинската инфраструктура в страната, тя казва, че ще гласува за де ла Есприеля, защото насилието в селските райони е излязло извън контрол. Според нея мирните преговори на практика възнаграждават въоръжените групировки.

"Разбира се, когато действаш с твърда ръка, винаги ще има спорове", казва тя. "Но някои хора ще трябва да понесат последствията, за да бъде изчистено това, което трябва да бъде изчистено."

Други, като социолога Асеведо, смятат, че подходът, който предлага де ла Есприеля, означава връщане към военните кампании от миналото, които според него само са подхранвали цикъла на насилие в Колумбия.

Асеведо подкрепя Сепеда и посочва, че макар правителството да не е изпълнило всички очаквания, включително да прокара амбициозни реформи и да изпълни обещанията си за намаляване на насилието, е по-добре да продължи опитът за различен подход към проблема.

Той допълва, че основната му критика към администрацията на Петро е, че престъпните групировки са успели да натрупат повече влияние по време на преговорите с правителството. Според него, ако Сепеда спечели, ще трябва да намери по-добър баланс между мирните преговори и контрола върху тези организации.

"Ние сме страна, която живее с конфликт вече 60 години", казва Асеведо. "Опасността е да се върнем към времената, когато всички твърдяха, че единственият начин за решаване на проблемите е чрез куршуми и още война."