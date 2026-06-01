Мондиал 2026: Обявиха графика на мачовете в груповата фаза на Световното по футбол

Първенството за първи път събира 48 национални отбора в груповата си фаза, така че ще бъде най-голямото издание за всички времена

1 юни 2026, 11:13
Я сна е пълната програма за груповата фаза на Мондиал 2026. Предстоящото Световно първенство за първи път събира 48 национални отбора в груповата си фаза, което го прави най-голямото издание за всички времена.

Турнирът стартира на 11 юни с мача между Мексико и Южна Африка от 22:00 часа българско време, а новият световен шампион ще стане ясен на 19 юли след двубой, който започва в същия час.

Груповата фаза предлага редица любопитни двубои, а още в първите дни на терена ще излязат някои от големите фаворити – Бразилия, Германия, Аржентина, Франция, Испания, Португалия, Англия и Нидерландия.

Ето и пълната програма на Световното първенство по футбол през 2026 година:

Групова фаза (часовете са в българско време)

  • 11.06.2026

22:00 Мексико - Южна Африка

  • 12.06.2026

05:00 Южна Корея - Чехия

22:00 Канада - Босна и Херцеговина

  • 13.06.2026

04:00 САЩ - Парагвай

22:00 Катар - Швейцария

  • 14.06.2026

01:00 Бразилия - Мароко

04:00 Хаити - Шотландия

07:00 Австралия - Турция

20:00 Германия - Кюрасао

23:00 Нидерландия - Япония

  • 15.06.2026

02:00 Кот Д'Ивоар - Еквадор

05:00 Швеция - Тунис

19:00 Испания - Кабо Верде

22:00 Белгия – Египет

  • 16.06.2026

01:00 Саудитска Арабия - Уругвай

04:00 Иран - Нова Зеландия

22:00 Франция - Сенегал

  • 17.06.2026

01:00 Ирак - Норвегия

04:00 Аржентина - Алжир

07:00 Австрия - Йордания

20:00 Португалия - ДР Конго

23:00 Англия - Хърватия

  • 18.06.2026

02:00 Гана - Панама

05:00 Узбекистан - Колумбия

19:00 Чехия - Южна Африка

22:00 Швейцария - Босна и Херцеговина

  • 19.06.2026

01:00 Канада - Катар

04:00 Мексико - Южна Корея

22:00 САЩ - Австралия

  • 20.06.2026

01:00 Шотландия - Мароко

03:30 Бразилия - Хаити

06:00 Турция - Парагвай

20:00 Нидерландия - Швеция

23:00 Германия - Кот Д'Ивоар

  • 21.06.2026

03:00 Еквадор - Кюрасао

07:00 Тунис - Япония

19:00 Испания - Саудитска Арабия

22:00 Белгия - Иран

  • 22.06.2026

01:00 Уругвай - Кабо Верде

04:00 Нова Зеландия - Египет

20:00 Аржентина - Австрия

  • 23.06.2026

00:00 Франция - Ирак

03:00 Норвегия - Сенегал

06:00 Йордания - Алжир

20:00 Португалия - Узбекистан

23:00 Англия - Гана

  • 24.06.2026

02:00 Панама - Хърватия

05:00 Колумбия - ДР Конго

22:00 Швейцария - Канада

22:00 Босна и Херцеговина - Катар

  • 25.06.2026

01:00 Мароко - Хаити

01:00 Шотландия - Бразилия

04:00 Южна Африка - Южна Корея

04:00 Чехия - Мексико

23:00 Кюрасао - Кот Д'Ивоар

23:00 Еквадор - Германия

  • 26.06.2026

02:00 Тунис - Нидерландия

02:00 Япония - Швеция

05:00 Турция - САЩ

05:00 Парагвай - Австралия

22:00 Норвегия - Франция

22:00 Сенегал - Ирак

  • 27.06.2026

03:00 Кабо Верде - Саудитска Арабия

03:00 Уругвай - Испания

06:00 Нова Зеландия - Белгия

06:00 Египет - Иран

  • 28.06.2026

00:00 Панама - Англия

00:00 Хърватия - Гана

02:30 Колумбия - Португалия

02:30 ДР Конго - Узбекистан

05:00 Алжир - Австрия

05:00 Йордания - Аржентина

  • Финал 

19.07., неделя, 22:00 часа. 

Източник: БГНЕС    
