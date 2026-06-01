Краят на „Бранджелина“: Близнаците стават пълнолетни, съдебната война приключва

Н а 12 юли Вивиан и Нокс навършват 18 години. Това официално слага край на 10-годишната битка за попечителство, която остави актьора без връзка с децата му и доведе до масово отказване от фамилията му, съобщава Page Six.

След броени седмици Вивиан и Нокс Джоли-Пит официално ще станат пълнолетни. Но забравете за гирляндите и тортата – 18-ият рожден ден на близнаците на 12 юли бележи истинския край на една опустошителна 10-годишна съдебна битка между родителите им Анджелина Джоли и Брад Пит и поставя окончателната точка на ерата, известна като „Бранджелина“.

Холивудските икони водят безмилостна война в съдилищата от септември 2016 г., когато Джоли подаде молба за развод след едва две години брак. Оттогава двойката беше въвлечена в проточил се спор за попечителството над шестте им деца: Мадокс (24), Пакс (22), Захара (21), Шайло (20) и близнаците.

След рождения си ден Вивиан и Нокс вече няма да бъдат обвързани от остатъчните споразумения за попечителство, които даваха на Пит право на посещения, докато Джоли имаше основните права над непълнолетните деца. Източници разкриват, че към днешна дата Брад има „изключително ограничени“ отношения с наследниците си, голяма част от които вече дори не използват фамилията му. Само преди броени дни най-големият син – Мадокс, официално подаде съдебни документи, за да заличи името „Пит“.

Новината за Мадокс изтече часове след като стана ясно, че Брад Пит е постигнал „значителна победа“ в другото им голямо дело – за френското винарско имение Шато Миравал (Chateau Miraval).

„Анджелина отчужди децата от Брад – особено онези, за които знаеше, че бяха изключително близки с него“, твърди източник, близък до актьора.

Инсайдъри от кръга на Джоли обаче категорично отричат това и се възмущават от думата „отчуждени“, подчертавайки, че децата сами са взели решенията си въз основа на преживяната тежка семейна драма.

През годините разводът премина през редица скандали. През 2022 г. Джоли заведе анонимно дело, искайки разсекретяване на документи от разследването на ФБР за инцидент в частен самолет през 2016 г., където Пит уж е проявил физическо и вербално насилие над нея и децата. Актьорът винаги е отричал обвиненията, а службите за закрила на детето и прокуратурата го оневиниха тогава поради липса на доказателства. Самата Анджелина оттегли това дело през 2024 г.

Въпреки че инцидентът стана причина Брад Пит напълно да откаже алкохола и вече близо 10 години да е трезвеник (с помощта на групи на Анонимните алкохолици, в които членува и Брадли Купър), това не се оказа достатъчно, за да си върне децата.

Децата едно по едно заличават „Пит“ от имената си

Захара: По време на дипломирането си в престижния колеж „Спелман“ в Атланта, тя беше обявена пред залата просто като „Захара Марли Джоли“. Брад Пит, който в момента снима психологически трилър в Ирландия, изобщо не е бил поканен на церемонията.

Шайло: Тя беше първата, която официално и по съдебен път премахна фамилията на баща си веднага щом навърши 18 години през 2024 г. Днес тя гради успешна кариера като танцьорка под името Шайло Нувел Джоли.

Вивиан: По-малката близначка вече се изписа неофициално само като „Вивиан Джоли" в документите на бродуейския мюзикъл „Аутсайдерите", по който работи като асистент заедно с майка си. Очаква се тя да направи промяната официална след броени дни.

Мадокс и Пакс: Мадокс вече се подписва само с майчината си фамилия в работата си като асистент-режисьор в новия филм на Джоли „Висша мода" (Couture). Брат му Пакс, който през 2024 г. претърпя тежка катастрофа с електрически байк и прекара дни в интензивно отделение с черепна травма, също е дистанциран от баща си, когото преди години нарече в социалните мрежи „негодник от световна класа".

„Децата вече са възрастни хора, които сами вземат решения. Те бяха повлияни не само от това, което се случи в онзи самолет преди 10 години, но и от всичко след това – от факта, че Пит продължава да прикрива и омаловажава поведението си“, коментира близък до семейството източник.

След като децата вече са пълнолетни, Анджелина Джоли планира да напусне Лос Анджелис окончателно. Тя вече е обявила за продажба огромното си имение в Лос Фелиз за близо 30 милиона долара. Актрисата никога не е искала да живее там за постоянно, но беше принудена заради съдебните разпоредби за попечителство и споделено време с Брад Пит.

Докато Пит продължава да се сблъсква с реалността на разрушените отношения с децата си и да гради живота си с новата си приятелка Инес де Рамон, източници споделят, че майчинството остава най-голямото щастие за Джоли: „Тя е от майките, които искрено искат да присъстват във всеки важен момент, а децата я обожават.“