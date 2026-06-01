Краят на „Бранджелина“: Близнаците стават пълнолетни, съдебната война приключва

1 юни 2026, 11:12
Н а 12 юли Вивиан и Нокс навършват 18 години. Това официално слага край на 10-годишната битка за попечителство, която остави актьора без връзка с децата му и доведе до масово отказване от фамилията му, съобщава Page Six.

След броени седмици Вивиан и Нокс Джоли-Пит официално ще станат пълнолетни. Но забравете за гирляндите и тортата – 18-ият рожден ден на близнаците на 12 юли бележи истинския край на една опустошителна 10-годишна съдебна битка между родителите им Анджелина Джоли и Брад Пит и поставя окончателната точка на ерата, известна като „Бранджелина“.

Холивудските икони водят безмилостна война в съдилищата от септември 2016 г., когато Джоли подаде молба за развод след едва две години брак. Оттогава двойката беше въвлечена в проточил се спор за попечителството над шестте им деца: Мадокс (24), Пакс (22), Захара (21), Шайло (20) и близнаците.

След рождения си ден Вивиан и Нокс вече няма да бъдат обвързани от остатъчните споразумения за попечителство, които даваха на Пит право на посещения, докато Джоли имаше основните права над непълнолетните деца. Източници разкриват, че към днешна дата Брад има „изключително ограничени“ отношения с наследниците си, голяма част от които вече дори не използват фамилията му. Само преди броени дни най-големият син – Мадокс, официално подаде съдебни документи, за да заличи името „Пит“.

Новината за Мадокс изтече часове след като стана ясно, че Брад Пит е постигнал „значителна победа“ в другото им голямо дело – за френското винарско имение Шато Миравал (Chateau Miraval).

„Анджелина отчужди децата от Брад – особено онези, за които знаеше, че бяха изключително близки с него“, твърди източник, близък до актьора.

Инсайдъри от кръга на Джоли обаче категорично отричат това и се възмущават от думата „отчуждени“, подчертавайки, че децата сами са взели решенията си въз основа на преживяната тежка семейна драма.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

През годините разводът премина през редица скандали. През 2022 г. Джоли заведе анонимно дело, искайки разсекретяване на документи от разследването на ФБР за инцидент в частен самолет през 2016 г., където Пит уж е проявил физическо и вербално насилие над нея и децата. Актьорът винаги е отричал обвиненията, а службите за закрила на детето и прокуратурата го оневиниха тогава поради липса на доказателства. Самата Анджелина оттегли това дело през 2024 г.

Въпреки че инцидентът стана причина Брад Пит напълно да откаже алкохола и вече близо 10 години да е трезвеник (с помощта на групи на Анонимните алкохолици, в които членува и Брадли Купър), това не се оказа достатъчно, за да си върне децата.

Децата едно по едно заличават „Пит“ от имената си

  • Захара: По време на дипломирането си в престижния колеж „Спелман“ в Атланта, тя беше обявена пред залата просто като „Захара Марли Джоли“. Брад Пит, който в момента снима психологически трилър в Ирландия, изобщо не е бил поканен на церемонията.
  • Шайло: Тя беше първата, която официално и по съдебен път премахна фамилията на баща си веднага щом навърши 18 години през 2024 г. Днес тя гради успешна кариера като танцьорка под името Шайло Нувел Джоли.
  • Вивиан: По-малката близначка вече се изписа неофициално само като „Вивиан Джоли“ в документите на бродуейския мюзикъл „Аутсайдерите“, по който работи като асистент заедно с майка си. Очаква се тя да направи промяната официална след броени дни.
  • Мадокс и Пакс: Мадокс вече се подписва само с майчината си фамилия в работата си като асистент-режисьор в новия филм на Джоли „Висша мода“ (Couture). Брат му Пакс, който през 2024 г. претърпя тежка катастрофа с електрически байк и прекара дни в интензивно отделение с черепна травма, също е дистанциран от баща си, когото преди години нарече в социалните мрежи „негодник от световна класа“.

„Децата вече са възрастни хора, които сами вземат решения. Те бяха повлияни не само от това, което се случи в онзи самолет преди 10 години, но и от всичко след това – от факта, че Пит продължава да прикрива и омаловажава поведението си“, коментира близък до семейството източник.

След като децата вече са пълнолетни, Анджелина Джоли планира да напусне Лос Анджелис окончателно. Тя вече е обявила за продажба огромното си имение в Лос Фелиз за близо 30 милиона долара. Актрисата никога не е искала да живее там за постоянно, но беше принудена заради съдебните разпоредби за попечителство и споделено време с Брад Пит.

Докато Пит продължава да се сблъсква с реалността на разрушените отношения с децата си и да гради живота си с новата си приятелка Инес де Рамон, източници споделят, че майчинството остава най-голямото щастие за Джоли: „Тя е от майките, които искрено искат да присъстват във всеки важен момент, а децата я обожават.“

Източник: Page Six    
Кървав инцидент в Бобов дол: Намериха пиян мъж с прободна рана пред жилищен блок

Кървав инцидент в Бобов дол: Намериха пиян мъж с прободна рана пред жилищен блок

България Преди 7 минути

53-годишният местен жител е открит в безпомощно състояние и е откаран по спешност в болницата в Дупница. Полицията и прокуратурата разследват случая

Пенсионира се стюардесата, работила над 66 години

След 66 години работа: Най-дълго служилата стюардеса се пенсионира

Свят Преди 14 минути

Джоан Принс Крандал е прекарала повече от шест десетилетия в небето и е свидетел на революцията в авиацията

Тайният живот на небостъргачите: Какво се случва на нивата, които никой не вижда

Тайният живот на небостъргачите: Какво се случва на нивата, които никой не вижда

Любопитно Преди 27 минути

В съвременния свят, където градовете стават все по-гъсто населени, архитектите се фокусират върху това да направят високите сгради по-ефективни и устойчиви

"Градът фантом" край Варна: Собственици на имоти решават на среща какви действия ще предприемат

"Градът фантом" край Варна: Собственици на имоти решават на среща какви действия ще предприемат

България Преди 31 минути

Те се надяват на нея да присъства и представител на инвеститора – украинската група "Куб"

Бойко Рашков: 11 пъти беше блокирано изслушване на шефа на ДАНС за „Куб"

Бойко Рашков: 11 пъти беше блокирано изслушване на шефа на ДАНС за „Куб“

България Преди 40 минути

Има информация, че Олег Невзоров се е занимавал с трафик на наркотици, хора и пране на пари, заяви депутатът от ПП

Снимката е илюстративна

4 букви приземиха самолет: Как тийнейджър обърна презокеански полет и вкара ФБР в действие

Свят Преди 54 минути

Евакуация на борда и щателна проверка от спецслужбите: Как една глупава дигитална шега превърна 8-часов полет в истински кошмар (и защо ФБР пое случая)

КЕВР утвърди цената на природния газ за юни

КЕВР утвърди цената на природния газ за юни

България Преди 55 минути

Тя е в размер на 35,62 евро/MWh

По-евтин бензин до края на седмицата в Гърция?

По-евтин бензин до края на седмицата в Гърция?

Свят Преди 59 минути

Според експертите причината е, че има спад на международните петролни котировки, което намалява и цената на рафинериите

„Супер Ел Ниньо" събужда смъртоносен хантавирус с 60% смъртност

Опасност в САЩ: „Супер Ел Ниньо“ събужда смъртоносен хантавирус с 60% смъртност

Свят Преди 1 час

,

„Днес празнува бъдещето": Политици и държавници поздравиха децата за 1 юни

България Преди 1 час

По повод Международния ден на детето Илияна Йотова, Бойко Борисов и лидерите на политическите формации отправиха благопожелания към най-малките с призив да растат здрави, да мечтаят смело и да бъдат подкрепяни от обществото ни

Процедура от "тъмните векове": Режат клепачи в "мрачни" помещения във Великобритания

Процедура от "тъмните векове": Извършват незаконни операции на клепачите в "мрачни" помещения във Великобритания

Свят Преди 1 час

Бихте ли си направили пластична операция в мизерен апартамент?

Основателят на Mango Исак Андик

Бутнат от скала за милиарди? Синът на шефа на Mango проговори след ареста

Свят Преди 1 час

Адвокатите на сина разпространиха кадри от камери за видеонаблюдение, показващи как 71-годишният баща се спъва и пада, докато върви по тротоар пред сградата на компанията в Барселона, месеци преди фаталния случай

Йотова: България може да бъде в центъра на новата европейска конкурентоспособност

Йотова: България може да бъде в центъра на новата европейска конкурентоспособност

България Преди 1 час

Новите приоритети на ЕС не бива да се развиват за сметка на кохезионната политика, заяви президентът на форума Green Transition

Владимир Путин

Строга секретност и абсолютно подчинение: Как се отглеждат тайните синове на Путин

Свят Преди 2 часа

Семейството е харчило стотици хиляди долари годишно, за да задържи помощници, които да се грижат за децата и да ги учат на английски и немски език

Обявиха кога ще изплащат пенсиите за юни

Обявиха кога ще изплащат пенсиите за юни

България Преди 2 часа

От септември влиза в сила и нов ред за изплащане на пенсиите, когато датите се падат в почивни дни

Кандидат, подкрепящ политиката на Тръмп, поведе на изборите в Колумбия

Кандидат, симпатизиращ на Тръмп, поведе на първия тур на президентските избори в Колумбия, докато управляващите поставят под съмнение резултатите

Свят Преди 2 часа

Управляващите поставиха под съмнение резултатите от първия тур, а страната се насочва към балотаж.

