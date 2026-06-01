Бутнат от скала за милиарди? Синът на шефа на Mango проговори след ареста

М ъжът, обвинен в убийството на своя баща милиардер, който загина след падане от планина, твърди, че нов видеозапис доказва, че смъртта на 71-годишния му родител е нещастен случай.

45-годишният Джонатан Андик беше арестуван в Барселона на 19 май в рамките на разследването за смъртта на главния изпълнителен директор на Mango Исак Андик, който падна от близо 150 метра от скала по време на поход на 14 декември 2024 г. в испанската планина Монсерат.

Сега адвокатите на Андик разпространиха кадри от камери за видеонаблюдение, показващи как 71-годишният баща се спъва и пада, докато върви по тротоар пред сградата на компанията Mutua Universal в Барселона, съобщи „The Sun“, цитиран от The New York Post.

Въпросният клип показва как магнатът от модната индустрия се строполява неловко едва десет месеца преди фаталното си падане през 2024 г. Видеото показва, че основателят на модната компания е спасен от тежък удар от двама мъже, които го улавят частица от секундата преди главата му да се удари в бетона.

Андик поддържа тезата, че е невинен. В момента той е на свобода под гаранция от малко над 1 милион долара, а паспортът му е отнет от испанските власти, за да се предотврати бягството му от страната.

В съдебното постановление се твърди, че има „достатъчно доказателства“, че Джонатан е убил баща си предумишлено, предава АФП (AFP). Наследникът на империята Mango напусна поста си на вицепрезидент на гиганта за бърза мода във вторник – броени дни след ареста си.

„Пиша тези думи с искреност и смирение, продиктувани от болката, безпомощността и разочарованието да се изправя пред версия за предполагаема вина, която не отговаря на реалността“, заявява той в изявление, цитирано от Euronews.

По-нататък той нарича обществения разказ около смъртта на баща си „изопачен“ и твърди, че съществува „усещане за вина, което няма нищо общо с действителността“.

Андик попадна под подозрение за смъртта на баща си поради предполагаеми противоречия между показанията му пред полицията и доказателствата на местопрестъплението. Полицията също така е разбрала, че двамата са били в конфликт, и вярва, че Джонатан наскоро е научил за промяна в завещанието на баща си.

Джонатан беше назначен за вицепрезидент на холдинговото дружество на Mango през януари 2025 г. – едва шест седмици след смъртта на баща си.

Очакванията са обвиненият испанец да се явява пред съда всяка седмица, докато приключи разследването за смъртта на Исак.