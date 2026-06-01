България

„Днес празнува бъдещето“: Политици и държавници поздравиха децата за 1 юни

По повод Международния ден на детето Илияна Йотова, Бойко Борисов и лидерите на политическите формации отправиха благопожелания към най-малките с призив да растат здрави, да мечтаят смело и да бъдат подкрепяни от обществото ни

1 юни 2026, 11:32
„Днес празнува бъдещето“: Политици и държавници поздравиха децата за 1 юни
Източник: iStock

П олитици и държавници отправиха поздравления по случай 1 юни - Международния ден на детето, съобщава NOVA.

Президентът Илияна Йотова пожела на децата да бъдат здрави и да следват мечтите си. В публикацията си във Facebook тя допълни още: "Имаме още много работа като възрастни, като държава и общество, за да осигурим щастливо и спокойно детство за всички български деца, да ги предпазваме от опасностите, да опознават света в среда на подкрепа и обич, да имат равен старт в живота!"

Йотова написа още: "Ние, вашите родители, винаги ще бъдем до вас! Честит празник".

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също отправи поздрав по повод празника. Той написа във Facebook: "Честит 1 юни на всички деца! Най-хубавите неща в живота идват от тяхната усмивка. Нека растат здрави и да мечтаят смело!"

От "Да, България" също поздравиха децата за 1 юни.

В публикация във Facebook от формацията написаха: "Днес празнува бъдещето".

От "Възраждане" написаха: "Честит празник на всички малки и големи деца!

"Детското в нас е благословия, която не трябва да губим", допълват още от партията.

Източник: NOVA    
1 юни Международен ден на детето Илияна Йотова Бойко Борисов ГЕРБ Да България Възраждане политици деца празник
Последвайте ни
Шефът на строителния контрол във Варна: Благомир Коцев излъга, не съм уволнен

Шефът на строителния контрол във Варна: Благомир Коцев излъга, не съм уволнен

Мистерията с изчезналите учени на САЩ се заплита: Откриха останките на един от тях

Мистерията с изчезналите учени на САЩ се заплита: Откриха останките на един от тях

Черна прогноза: Българската нация може да спре да съществува след век

Черна прогноза: Българската нация може да спре да съществува след век

Бившата шефка на RT France Ксения Фьодорова се завърна във френския ефир

Бившата шефка на RT France Ксения Фьодорова се завърна във френския ефир

Плащаш здравни вноски всеки месец — ето какво получаваш в замяна

Плащаш здравни вноски всеки месец — ето какво получаваш в замяна

pariteni.bg
По какво се различава удължителят на пробега от плъг-ин хибрида

По какво се различава удължителят на пробега от плъг-ин хибрида

carmarket.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 5 дни
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 5 дни
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 5 дни
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 5 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Пенсионира се стюардесата, работила над 66 години&nbsp;</p>

След 66 години работа: Най-дълго служилата стюардеса се пенсионира

Свят Преди 14 минути

Джоан Принс Крандал е прекарала повече от шест десетилетия в небето и е свидетел на революцията в авиацията

Министърът на земеделието призова кмета на Варна да събори "Баба Алино"

Министърът на земеделието призова кмета на Варна да събори "Баба Алино"

България Преди 22 минути

Той посочи, че в момента се правят изчисления на загубите

"Градът фантом" край Варна: Собственици на имоти решават на среща какви действия ще предприемат

"Градът фантом" край Варна: Собственици на имоти решават на среща какви действия ще предприемат

България Преди 31 минути

Те се надяват на нея да присъства и представител на инвеститора – украинската група "Куб"

Бойко Рашков: 11 пъти беше блокирано изслушване на шефа на ДАНС за „Куб“

Бойко Рашков: 11 пъти беше блокирано изслушване на шефа на ДАНС за „Куб“

България Преди 40 минути

Има информация, че Олег Невзоров се е занимавал с трафик на наркотици, хора и пране на пари, заяви депутатът от ПП

Снимката е илюстративна

4 букви приземиха самолет: Как тийнейджър обърна презокеански полет и вкара ФБР в действие

Свят Преди 54 минути

Евакуация на борда и щателна проверка от спецслужбите: Как една глупава дигитална шега превърна 8-часов полет в истински кошмар (и защо ФБР пое случая)

КЕВР утвърди цената на природния газ за юни

КЕВР утвърди цената на природния газ за юни

България Преди 55 минути

Тя е в размер на 35,62 евро/MWh

По-евтин бензин до края на седмицата в Гърция?

По-евтин бензин до края на седмицата в Гърция?

Свят Преди 59 минути

Според експертите причината е, че има спад на международните петролни котировки, което намалява и цената на рафинериите

<p>&nbsp;&bdquo;Супер Ел Ниньо&ldquo; събужда смъртоносен хантавирус с 60% смъртност</p>

Опасност в САЩ: „Супер Ел Ниньо“ събужда смъртоносен хантавирус с 60% смъртност

Свят Преди 1 час

<p>Процедура от &quot;тъмните векове&quot;:&nbsp;Режат клепачи в &quot;мрачни&quot; помещения във Великобритания</p>

Процедура от "тъмните векове": Извършват незаконни операции на клепачите в "мрачни" помещения във Великобритания

Свят Преди 1 час

Бихте ли си направили пластична операция в мизерен апартамент?

Краят на „Бранджелина“: Близнаците стават пълнолетни, съдебната война приключва

Краят на „Бранджелина“: Близнаците стават пълнолетни, съдебната война приключва

Любопитно Преди 1 час

След броени седмици Вивиан и Нокс Джоли-Пит официално ще станат пълнолетни

Основателят на Mango Исак Андик

Бутнат от скала за милиарди? Синът на шефа на Mango проговори след ареста

Свят Преди 1 час

Адвокатите на сина разпространиха кадри от камери за видеонаблюдение, показващи как 71-годишният баща се спъва и пада, докато върви по тротоар пред сградата на компанията в Барселона, месеци преди фаталния случай

Кървав семеен скандал в Харманли: Мъж намушка братовчед си

Кървав семеен скандал в Харманли: Мъж намушка братовчед си

България Преди 1 час

Пострадалият е прегледан и е оставен за наблюдение в местната болница

Йотова: България може да бъде в центъра на новата европейска конкурентоспособност

Йотова: България може да бъде в центъра на новата европейска конкурентоспособност

България Преди 1 час

Новите приоритети на ЕС не бива да се развиват за сметка на кохезионната политика, заяви президентът на форума Green Transition

Владимир Путин

Строга секретност и абсолютно подчинение: Как се отглеждат тайните синове на Путин

Свят Преди 2 часа

Семейството е харчило стотици хиляди долари годишно, за да задържи помощници, които да се грижат за децата и да ги учат на английски и немски език

Обявиха кога ще изплащат пенсиите за юни

Обявиха кога ще изплащат пенсиите за юни

България Преди 2 часа

От септември влиза в сила и нов ред за изплащане на пенсиите, когато датите се падат в почивни дни

<p>Кандидат, подкрепящ политиката на Тръмп, поведе на изборите в Колумбия</p>

Кандидат, симпатизиращ на Тръмп, поведе на първия тур на президентските избори в Колумбия, докато управляващите поставят под съмнение резултатите

Свят Преди 2 часа

Управляващите поставиха под съмнение резултатите от първия тур, а страната се насочва към балотаж.

Всичко от днес

От мрежата

13 уверени породи кучета, които никога не се съмняват в себе си

dogsandcats.bg

Ето защо не бива да давате пържени картофки на кучето си

dogsandcats.bg
1

Най-едрото ципокрило насекомо в Европа не е опасно

sinoptik.bg
1

Заснеха единствената в света дива бяла панда

sinoptik.bg

Венци Венц - от квартала до едно от чудесата на света

Edna.bg

Ариана Гранде продава луксозния си лондонски дом за 23 милиона долара

Edna.bg

Александър Димитров: Ще си сверим часовниците с един много силен противник

Gong.bg

Септември U15 със силен финал на сезона, талант блесна с хеттрик

Gong.bg

Земеделският министър призова кмета на Варна да събори незаконното селище в Баба Алино

Nova.bg

Марихуана за над 2 млн. евро е иззета при спецакция в Бургаско и Ямболско

Nova.bg