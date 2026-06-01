Скандалът „Дисонишченко“: Как един съветски офицер извърши най-дръзката измама в историята на Олимпиадата

"Няма нищо скрито, което да не бъде разкрито": Какво да очакваме от сериала „Дъждът оставя следи“

Историята на Олимпийските игри познава много случаи на допинг и неспортсменско поведение, но нищо не може да се сравни с технологичната измама, разиграла се по време на Летните олимпийски игри в Монреал през 1976 година. В разгара на Студената война, когато спортният подиум е директна политическа валута между Изтока и Запада, съветският петобоец Борис Онишченко шокира света, превръщайки се в символ на най-голямата измама в историята на фехтовката.

Модерният петобой е дисциплина, създадена да симулира уменията на военен офицер — плуване, стрелба, конна езда, бягане и фехтовка. Тя изисква прецизност, издръжливост и преди всичко — чест. Онишченко не е отчаян аутсайдер. Той е уважаван съветски спортист, капитан от армията, златен медалист от Мюнхен през 1972 г. и многократен световен шампион. Никой не предполага на какво е готов, за да спечели на всяка цена.

По време на турнира по фехтовка в Монреал противниците на Онишченко започват да забелязват нещо странно. Електронната система на таблото отчита точки за съветския състезател, без неговото оръжие изобщо да се докосва до телата им. След остър протест от страна на британския отбор, шпагата на Онишченко е конфискувана за щателна проверка.

Резултатите са поразителни. В дръжката на оръжието експертите откриват сложна и скрита система с кабел и бутон. Чрез натискането му с палец, Онишченко е можел сам да затваря електрическата верига и да си присвоява точки по всяко време, без действително да е докоснал съперника си.

След разкритието Борис Онишченко е незабавно дисквалифициран от Олимпиадата, лишен от всичките си спортни звания и позорно уволнен от армията. В англоезичната преса той остава завинаги с прякора „Дисонишченко“ (Dis-onishchenko) — игра на думи от английската дума dishonest (нечестен). Случаят и до днес се счита за един от най-срамните примери за измама в олимпийската история.