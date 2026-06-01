FT: Корабите от руския "сенчест флот" заплашват света с екологична катастрофа

Повече от половината танкери от т.нар. „сенчест флот“, използван за превоз на петрол извън международния санкционен контрол, се намират в критично техническо състояние и представляват сериозна заплаха за околната среда. За това предупреждава ръководителят на най-голямата компания в света за рециклиране на кораби в интервю за Financial Times.

"This is a ticking time bomb and I think everybody in shipping knows it," shipping executive Alexander Saverys told the Financial Times.

Главният изпълнителен директор на GMS Partnership Анил Шарма смята, че рискът от мащабна авария с петролен разлив нараства с всеки изминал месец.

„Щастието свършва. Рано или късно ще станем свидетели на голяма катастрофа“, предупреждава той.

Според Шарма потенциален инцидент може да се окаже сравним с една от най-тежките морски аварии в историята. През 1979 г. сблъсък между два танкера доведе до разлив на над 2 милиона барела суров петрол и предизвика сериозни екологични щети.

По негови оценки поне една трета от корабите от „сенчестия флот“ трябва незабавно да бъдат изведени от експлоатация и бракувани, а над половината вече представляват потенциална опасност.

Данни на корабния брокер Clarksons показват, че т.нар. „сенчест флот“ включва около 1800 плавателни съда, от които близо 1500 са петролни танкери. Голяма част от тях са на възраст над 20 години – граница, след която повечето товарни кораби обикновено се извеждат от експлоатация заради повишения риск от технически повреди, корозия и износване на основните системи.

Въпреки това собствениците на санкционирани кораби продължават да ги използват. Причината е високата доходност от превоза на петрол на фона на нестабилната ситуация в Близкия изток и колебанията на енергийните пазари.

Допълнителна тревога будят и условията, при които работят много от тези плавателни съдове.

„Тези кораби често не са застраховани, поддръжката им е недостатъчна, а екипажите не винаги разполагат с необходимата квалификация. Това е катастрофа, която просто чака да се случи“, коментира Александър Саверис, ръководител на международната корабоплавателна компания CMB Tech.

Ситуацията се усложнява и от напрежението около Ормузкия проток – един от най-важните морски маршрути за световната търговия с петрол. Заради несигурността в региона много стари танкери продължават да бъдат използвани като временни складове за суров петрол вместо да бъдат бракувани.

Паралелно с това Русия продължава да разширява своя „сенчест флот“ за износ на енергийни ресурси. Според информацията няколко танкера, които преди са обслужвали енергийни проекти в Оман, вече участват в превоза на втечнен природен газ от санкционирания проект Arctic LNG 2.

Експертите отбелязват, че операторите на тези кораби често успяват бързо да се адаптират към санкциите чрез смяна на флагове, собственици и схеми на управление. Това затруднява контрола и увеличава риска от инциденти в световните морски маршрути.

На този фон предупрежденията за възможна екологична катастрофа стават все по-категорични, а специалистите настояват за по-строг международен контрол върху остарелите плавателни съдове, които продължават да превозват милиони барели петрол по света.