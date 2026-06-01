Строга секретност и абсолютно подчинение: Как се отглеждат тайните синове на Путин

Р уският президент Владимир Путин и неговата предполагаема партньорка Алина Кабаева са наели най-малко 20 чуждестранни гувернантки, учители и други детегледачи, които да помагат в отглеждането на двете момчета, за които широко се вярва, че са техни синове. Повечето от тях са от западни държави, включително няколко граждани на страни от НАТО, които са в дълбок разрив с Москва заради войната ѝ срещу Украйна.

Семейството е харчило стотици хиляди долари годишно, за да задържи помощници, които да се грижат за децата и да ги учат на английски и немски език, според масив от документи и кореспонденция, проучени от „Система“ (Systema) – руското разследващо звено на Радио Свободна Европа (RFE/RL).

Колекцията обхваща периода от 2017 г. до началото на 2026 г. и включва широк спектър от материали, свързани с търсенето, наемането и работата на детегледачите, като договори, имейли, снимки и доклади, подавани от чужденците за ежедневните им дейности с децата.

Тя предоставя подробен поглед към един от аспектите на строго пазения в тайна личен живот на Путин и Кабаева – златната олимпийска медалистка по художествена гимнастика от 2004 г., за която масово се съобщава, че е негова дългогодишна партньорка и майка на Иван (роден през 2015 г.) и Владимир (роден през 2019 г.).

73-годишният Путин има две пълнолетни дъщери от бившата си съпруга Людмила, с която се разведоха през 2014 г. Нито той, нито 43-годишната Кабаева са потвърдили, че са двойка или че имат общи децата, а Кремъл полага огромни усилия да държи личния живот на Путин в пълна тайна.

Путин представя руската война срещу Украйна, която вече е в своята пета година след пълномащабното нахлуване, започнало по негова инициатива през 2022 г., като част от цивилизационна битка и защита срещу това, което той определя като опити на НАТО и т.нар. от него „колективен Запад“ да отслабят или унищожат Русия и да наложат волята си над света.

На власт като президент или министър-председател от 1999 г. насам, Путин редовно хули Вашингтон, Запада и НАТО. През последните години руската държавна пропаганда демонизира по-специално Великобритания и Европейския съюз, а висши служители, включително Путин, говорят с насмешка за тези, които наричат „англосаксонци“.

Малко след началото на инвазията Путин остро нападна членовете на руския елит, които според него са „ментално позиционирани“ на Запад, като предупреди, че противниците на Русия ще ги използват, за да „нанесат максимална вреда на нашия народ“, а след това ще ги изхвърлят.

Обучение на момчетата да бъдат „образовани европейци“

Въпреки това, една от задачите, възложени на чужденците, наети да помагат за отглеждането на момчетата, е да доведат уменията им по английски и немски език до нивото на „образовани европейци“ чрез пълно потапяне в езиковата среда, показват материалите, прегледани от „Система“.

Най-голям брой служители са били от Германия, следвани от Южна Африка, а други са дошли от страни като Великобритания, Нова Зеландия, Австрия, Ирландия и Босна и Херцеговина.

Германия и Великобритания са членове на НАТО и сред най-силните поддръжници на Украйна в защитата ѝ срещу руското нахлуване. Подобно на Германия, Австрия и Ирландия са членове на ЕС. Южна Африка е член на групата БРИКС заедно с Русия, Китай, Иран и шест други държави.

„Система“ открива само едно споменаване за наемане на руски гражданин – жена, ангажирана да преподава музика на Иван и да го запознае с композитори като Сергей Прокофиев и Николай Римски-Корсаков.

Наред с фокуса върху западните езици обаче са положени и официални усилия за гарантиране, че момчетата няма да научат нищо по въпроси, свързани със секса, пола или ЛГБТ общността – теми, които Путин, който се присмива на т.нар. „джендър свободи“ и подписа закони, силно ограничаващи правата на хомосексуалните, често свързва с Европа и Запада в публичните си коментари.

Договорите, видени от „Система“, забраняват на детегледачите да „налагат своите религиозни, политически или идеологически възгледи“ на поверените им деца, не им позволяват да обсъждат сексуални въпроси без предварително одобрение и изрично уточняват: „При никакви обстоятелства не засягайте теми, свързани с ЛГБТ“.

Ограничения са наложени и върху свободата на движение на чужденците, сочат материалите. Те показват, че персоналът е прекарвал по-голямата част от работното си време в уединена президентска резиденция, намираща се приблизително по средата между Москва и Санкт Петербург, известна като „Валдай“, където Путин прекарва много време през годините.

Има доказателства и за прекарано време в черноморския курортен град Сочи, където се намира друга мащабна резиденция, използвана от Путин – „Бочаров ручей“. Но в разследване, публикувано през 2025 г., „Система“ установи, че Путин рядко е използвал тази резиденция от предходната година насам, тъй като украинските атаки с дронове във вътрешността на Русия са зачестили.

Руската служба на RFE/RL съобщи през април, че в района около комплекса във Валдай са разположени 27 съоръжения за противовъздушна отбрана, много от които са ракетни системи „Панцир-С1“.

Кореспонденция от 2022 г. показва, че на учителка по английски език – 58-годишна жена, израснала в Канада и притежаваща ирландски и британски паспорти, е било казано, че не може да ходи в града за пазаруване или „да посещава различни обществени места“ в свободното си време. „Подгответе списък с нещата, от които се нуждаете, и ние можем да ги купим и да ви ги дадем, след като ги обработим с дезинфекционни препарати за безопасност“, са ѝ заявили.

Наетите лица са били подлагани на обстойни и чести медицински прегледи, а доказателства за периодична карантина се появяват в работните графици още през 2018 г., преди настъпването на пандемията от COVID-19.

Наред с другите ограничения, на тях им е било забранено да разговарят с външни лица за работата си или да публикуват информация в социалните мрежи, показват документите. Те разкриват също, че от учителите, гувернантките и другите помощници се е изисквало да подават подробни ежедневни доклади за работата си с момчетата.

Нито Путин, нито Кабаева са назовани по име в договорите или другите документи. Но има предостатъчно доказателства, че именно те са „семейството“, „родителите“ и „работодателите“, за които многократно се говори в материалите, включително споменавания по име на по-голямото момче, Иван, и на „малкото“, като възрастта им съвпада с тази на двамата предполагаеми братя.

Обстойни проверки

От „Система“ са предприели изключително обстойни стъпки за потвърждаване на доказателствата в досиетата, включително пресяване на снимки, публикации в социалните мрежи, записи на полети и друга публично достъпна информация, отнасяща се както до чужденците, така и до хората от близкия кръг на Путин и Кабаева, участвали в тяхното наемане.

Базираният в Берлин Център за данни и изследвания (DARC) – независима експертна група, която подкрепя разследвания – заяви, че времевите клейма и други аспекти на документите, предоставени на „Система“, не носят признаци на фалшификация или други подозрителни детайли, но добави, че би било трудно да се говори за тяхната автентичност с абсолютна сигурност.

Семейството започва да търси помощници от чужбина през 2017 г. – годината, в която Иван навършва две години, а до 2018 г. графикът му вече включва английски, немски език и музика. Чужденка е била наета да преподава английски на малкото дете и същевременно да се грижи за него като бавачка, показват документите.

RFE/RL знае имената на наетите лица от копия на паспорти и други документи и кореспонденция, но не разкрива самоличността им, за да защити личния им живот.

Като правило, в даден момент за семейството са работили между четири и шест чуждестранни детегледачи, като някои са изпълнявали различни роли – например преподаване на английски и немски език – а други са се сменяли на смени.

Кореспонденцията, видена от „Система“, разкрива детайлно някои съвсем банални въпроси, като например спор с една от гувернантките дали е измила добре Иван, след като той е отишъл до тоалетната в един момент през ноември 2018 г.

На заден план на публичната антипатия към Запада от страна на руските власти, които не насърчават придържането към западните традиции, доклад на учител по английски език, видян от „Система“, подсказва, че Иван е направил поздравителна картичка за своите „мама и татко“ за западния празник Коледа през декември 2018 г., на която е бил изобразен Дядо Коледа (Santa Claus). Руската православна Коледа се празнува през януари, а нейният символ е Дядо Мраз (Дед Мороз).

Заплащането на чуждестранните работници изглежда е варирало в широки граници и е нараствало с течение на времето – от 1400 евро (1630 долара) на месец за един от служителите през 2019 г. до заплати, които в някои случаи са достигали 7000 евро (8140 долара). Това е повече от шест пъти над средната месечна заплата в Русия през 2025 г.

„Абсолютна дискретност, лоялност, мълчание и подчинение“

Договорите посочват, че на всеки служител се осигурява стая в апартамент или в хотелски апартамент, с уговорката, че може да се наложи да споделят пространството с друг човек, но им се гарантира собствена стая и баня с душ.

Досиетата сочат, че някои от наетите са били освобождавани преди изтичането на договора им, други са напускали по собствено желание, а няколко потенциални детегледачи са пътували до Москва или Санкт Петербург, преминали са през интервюта и прегледи, след което са били отпратени обратно у дома.

34-годишна австрийка, която се е подготвяла ентусиазирано за работата да се грижи за 4-годишно дете и да го въведе в немския език, останала разочарована. След като пристигнала през юли 2019 г. и първоначално отседнала в петзвездни хотели, както било обещано, впоследствие се озовала „накрай света“ в малко село близо до Валдай. Това пише самата тя до потенциалните си работодатели, след като те ѝ съобщават в имейл, че не е подходяща за позицията. В последващ разговор със „Система“ години по-късно тя споделя, че кореспонденцията за работата е била водена при изключителна секретност и никога не ѝ е било казвано за кого всъщност ще работи.

Масивът от материали показва, че процесът по търсене, наемане и финансови уреждания с мъжете и жените, договорени да помагат за отглеждането и образованието на момчетата, е бил управляван до голяма степен от две братовчедки на Кабаева – Олеся Федина и Екатерина Головачева. Нито Федина, нито Головачева отговориха на въпросите, изпратени от „Система“. Говорителят на Путин Дмитрий Песков и представител на Кабаева също пренебрегнаха исканията за коментар.

„Система“ потърси коментар и от няколко от лицата, за които материалите сочат, че са били наети да помагат в отглеждането на двете момчета. Една от тях потвърди, че е била гувернантка в Русия в продължение на три месеца, но никога не ѝ е било казвано за кого работи.

„Получавахме нашите нареждания и информация само чрез асистенти на семейството“, каза тя пред „Система“, допълвайки, че от наетите лица са се очаквали „абсолютна дискретност, лоялност, мълчание и подчинение“.

Тя нарече краткия си престой на работата „изключително изживяване“ и заяви, че семейството винаги е било коректно и „много щедро“, но загатна, че взаимодействието с асистентите е било еднопосочно. „Аз бях просто човек, който получаваше команди и заповеди“, каза тя.