Технологии

Отличен шест(ак) за Mercedes-AMG GLC 53 и дрифт подправка

Не че режимът Drift е нещо впечатляващо за този тип автомобили, но звучи добре като маркетингов ход. За мен по-важен е 6-цилиндровият двигател и стъпката, която AMG прави назад към доброто старо време

Пламен Георгиев Пламен Георгиев

1 юни 2026, 09:56
Източник: CarMarket.bg

П олитиката на downsizing през последното десетилетие ме кара да уточнявам дали под предния капак имаш 3-цилиндров или, при голям късмет, 4-цилиндров двигател. Разбирам този тренд, макар и да не го харесвам. Но не разбирам, когато в голям, черен SUV от Афалтербах монтираш 4-цилиндров двигател. Този тип задвижване беше страхотен в „горещите“ хечбеци от преди десетилетие, но с емблема AMG на задния капак картинката изглеждаше трудносмилаема.

Спортното подразделение на Mercedes-Benz разбра това по трудния и скъпоструващ начин: клиентите им просто не искаха 4-цилиндров двигател в своите автомобили! Колкото и мощен да беше, колкото и маркетингът в Щутгардт да се опитваше да ни убеди в противното, GLC 63 S E Performance просто не успя да убеди клиентите.

Затова сега тази топ версия в гамата на GLC е свалена от върха, за да бъде заменена от добрия стар редови „шестак“, който аз имах възможността да „опъна“ до 260 км/ч на магистралата от Хамбург към Берлин, за да се убедя в една крилата фраза:

There is no replacement for displacement

Беше им трудно да признаят стратегическата си грешка от замяната на V-осмака в AMG GLC 63 с двигател с наполовина по-малко цилиндри, но тогава явно все още технологично не бяха готови да покрият изискванията за вредните емисии, породи което бе предприета тази стъпка. Но сега инженерите на Mercedes и AMG са готови отново да се върнат към добрите „стари“ (няма нищо старо в тях) 6- и 8-цилиндрови двигатели.

На първо време GLC 53 застава на върха, но нищо чудно да видим и версия „63“ с V8 двигател, подобен на този, който тествах в S-Class. Важното е, че вече всички тези големи 3- и 4-литрови двигатели покриват стандартите за вредните емисии, нещо повече – покриват Евро 7, който предстои да влезе в сила през ноември. И следователно, бъдещите клиенти на AMG, в частност GLC 53, могат да се радват на старата германска инженерна школа.

Когато по-малкото е по-яко

Ако се върнем към GLC 63 S E Performance с неговите електрифицирани 680 „коня“, новият  GLC 53 4Matic+ е едва с 449 к.с. и 600 Нм (до 640 с Overtorque), но от редови „шестак“ и това вероятно носи повече удоволствие за феновете на марката.

Под капака се намира познатият, но допълнително усъвършенстван трилитров бензинов двигател (вътрешно обозначен като M256 evo). Целта е била да се осигури подобрена отзивчивост на двигателя и по-високи обороти чрез нова цилиндрова глава, модифицирана всмукателна система и по-голям интеркулер. Разбира се, непроменено остава системата за двойно пълнене с турбокомпресори за отработените газове и електрически спомагателен компресор. Последният вече се усилва със 7,5 kW електрическа мощност (преди 5,0 kW).

Електрическият компресор вече може да работи почти непрекъснато, като подобрява реакциите на автомобила при подаване на газ, особено при ниски обороти. Максималният въртящ момент е налице чак до 5200 об./мин.

Двигателят с вътрешно горене бива подпомаган от стартер-генератор, който „асистира“ на бензиновата машина с до 23 к.с. и 205 Нм по време на ускорение – и не използва допълнителна батерия.

За пръв път режим Drift

Серийното оборудване на новия AMG GLC 53 включва 9-степенна автоматична трансмисия AMG Speedshift, задвижване на четирите колела AMG Performance 4Matic+ с гъвкаво разпределение на въртящия момент и серийни завиващи задни колела на 2,5 градуса. Опционалният пакет AMG Dynamic Plus добавя електронно управляем заден диференциал с повишено вътрешно триене, както и режим дрифт, какъвто Mercedes предлага за пръв път в SUV-гамата си.

Последното звучи като странна функция за този клас автомобили, но пък е маркетингов ход, който звучи добре в социалните мрежи. В Германия, където тестват GLC 53, да запалиш гумите на някоя улица най-вероятно ще ти донесе сериозни главоболия с органите на реда.

Германия е най-удачното място за тест на такъв автомобил

Здравият разум изключва дрифт упражнения, но пък налага да го „опънеш“ на участък от магистралата без ограничение на скоростта. Още повече, че моят тестови автомобил бе оборудван с втория наличен пакет, а именно AMG Driver’s Package. Той позволява развиване на 270 км/ч, ние останахме „само“ на 260.

Аз карах Coupe версията на модела, има и SUV, естествено, която на пръв поглед ме привлече с черния матов цвят. Вторият прочит ме грабна със спонтанната реакция на газта и развъртането на скоростта след първоначалното потегляне от място, което не е сред най-бързите с тези 4,2 секунди до 100 км/ч.

Програмата Sport+, особено в комбинация с ръчно превключване на предавките, освобождава допълнителна доза удоволствие от шофирането. Още повече, ако преди това сте активирали спортния звук на двигателя, използвайки левия кръгъл превключвател на волана. Достатъчно е само едно натискане и гърленото боботене на „шестака“ се активира, допълнен от характерното хриптене, резултат от по-късното впръскване на гориво, синхронизирането на оборотите и неколкократното превключване надолу на предавките при отпускане на газта.

Абсолютно задължително е подобни характеристики да не вървят в комплект с комфортно окачване. Въпреки че AMG GLC 53 4Matic+ има адаптивни амортисьори, усещането е за доста твърда возия, дори в режим Comfort.

Разликите в дизайна са минимални

Умишлено чак сега стигам до дизайна, не защото е маловажен, просто промените при този фейслифт са на друго място. Иначе, 53 AMG SUV/Coupe се различава от стандартния GLC по по-големите и по-широки джанти (21 цола), модифицираната предна част, четирите ауспухови накрайника, спойлера на покрива и задния дифузьор. За тези, които търсят още по-голяма ексклузивност, пакетът Golden Accents е наличен за една година. Той съчетава двата налична екстериорни цвята, Obsidian Black Metallic и Graphite Grey Magno, с акценти Techgold.

В интериора промени няма, като тук фокусът е върху кожата, страхотните „корита“ с жълти акценти и карбоновите декорации. Воланът е много спортен и привлекателен, но сензорните му регулатори ме напрягат. Също и липсата на каквито и да било физически бутони, нещо, с което би трябвало да съм свикнал в Mercedes, но не се случва.

Различните стратегии за превключване на режимите на Dynamic Select варират от Slippery и Comfort, през Sport и Sport+ до Individual. Режимът Race се отваря само ако сте доплатили за правилния режим. Но цялото това нещо на мен ми е в повече, режим Sport и Comfort са достатъчни. И мощни спирачки, задължително, защото тези над 2,6 тона имат нужда от укротяване. Самите те звучат стряскащо, ако човек реши да види на какво е способен GLC 53 в завои, което аз нямах възможността да направя.

Цените на новия Mercedes-AMG GLC 53 4Matic+ започват от 85 290 евро, Coupе-то стартира от 87 790 евро. Това значи, че без особени усилия човек скача на над 100 000 евро, но и кой от клиентите на този тип автомобили са вълнува толкова от крайната цифра!

Технически характеристики

Mercedes-AMG GLC 53 4Matic+

Размери

Дължина, мм: 4749

Широчина, мм: 1920

Височина, мм: 1635

Междуосие, мм: 2888

Тегло, кг: 2640

Двигател

Тип: редови, 6-цилиндров

Работен обем, куб. см: 1332

Макс. мощност, к.с.: 449

Макс. въртящ момент, Нм: 600 (640)

Динамика

Макс. скорост, км/ч: 250/270

Ускорение 0-100 км/ч, сек: 4,2

Среден разход, л/100 км: 9,2– 9,7

Вредни емисии СО2, г/км: 209 - 221

Базова цена, евро с ДДС: от 85 287

Автор: Пламен Георгиев
