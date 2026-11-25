Б ългарският фонд за жените (БФЖ) внесе в институциите проект за промяна на дефиницията за изнасилване в Наказателния кодекс, според който за престъплението трябва да се смята всеки полов акт без свободно изразено съгласие, дори когато не са установени сила или заплашване. Инициативата, подкрепена от над 100 граждански организации, беше представена на 25 ноември - Международния ден за елиминиране на насилието над жените.

Фондацията предлага съгласието да бъде определено в закона като свободно и недвусмислено изразено чрез думи или действия. То трябва да може да бъде оттеглено както преди, така и по време на сексуалния акт. Според проекта мълчанието, пасивността и липсата на съпротива сами по себе си не могат да се приемат за съгласие. От БФЖ посочват, че човек може да изпадне в състояние на вцепенение от страх и да не успее да изрази отказ или да се противопостави.

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В момента Наказателният кодекс предвижда определени хипотези, при които деянието се квалифицира като изнасилване - например при употреба на сила или заплашване, привеждане в безпомощно състояние или невъзможност на пострадалия да се защити. Според фондацията доказаната липса на съгласие сама по себе си не е достатъчна за такава квалификация.

Предложението предвижда промени в чл. 152 от Наказателния кодекс и въвеждане на законова дефиниция на съгласието в чл. 93. Запазват се хипотезите на принуда и безпомощност, предвидените наказания и гаранциите за справедлив процес. Тежестта на доказване остава върху обвинението.

Законодателният пакет, внесен до Министерския съвет, министъра на правосъдието, народните представители и други компетентни институции, включва проект на закон, мотиви, предварителна оценка на въздействието и сравнителноправен анализ.

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БФЖ изпрати и отворени писма до президента Илияна Йотова и омбудсмана Велислава Делчева с призив да подкрепят реформата. От държавния глава фондацията очаква публична подкрепа и съдействие за надпартиен диалог между институциите и гражданските организации. От омбудсмана се иска публично становище по предложенията и конкретни препоръки за преодоляване на пречките пред подаването на сигнали, достъпа до специализирана помощ и търсенето на правосъдие.

Фондацията предлага срещи с президента и омбудсмана в следващите 30 дни и очаква писмени отговори с конкретни ангажименти. Целта е първите стъпки по реформата да бъдат предприети до края на 2026 г.

От БФЖ свързват инициативата и с обществения отзвук след случая със сексуалното посегателство над 15-годишно момиче в София. Според организацията реакцията показва очакването на гражданите държавата да осигури защита на пострадалите, без те да бъдат посрещани с недоверие, унижение или публично осъждане.