Свят

Трите тихи убийци на сърцето: Навиците, които увреждат здравето ни всеки ден

До 80% от сърдечните заболявания са предотвратими. Кардиологът Екатерина Майборода разкрива кои ежедневни действия натоварват фатално съдовете и защо дори фитнесът не винаги може да ни спаси

1 май 2026, 07:13
Източник: iStock/Getty Images

У вреждането на сърцето рядко се причинява от една-единствена пропусната тренировка, случайно преяждане или безсънна нощ. Много по-опасни са действията, които се повтарят всеки ден и постепенно увеличават натоварването на кръвоносните съдове и сърдечния мускул. Кардиологът Екатерина Майборода разказа кои от тях са най-опасни.

Значителна част от сърдечните рискове не възникват внезапно. Според Световната сърдечна федерация до 80% от сърдечносъдовите заболявания са предотвратими: най-често те са свързани с фактори, които човек може да контролира, като тютюнопушене, диета, физическа неактивност и наднормено тегло.

„Ето защо кардиолозите говорят не толкова за еднократни сривове, колкото за кумулативните ефекти от начина на живот. В младостта сърцето и кръвоносните съдове могат да компенсират стреса дълго време, но с възрастта тази устойчивост постепенно намалява.“ — Екатерина Леонидовна Майборода, кардиолог в градската клинична болница „Вересаев“, доктор по медицина.

Ето навиците, които са най-вредни за сърцето:

Пушене или пребиваване в близост до пушачи

СЗО свързва тютюнопушенето с 20% от смъртните случаи от коронарна болест на сърцето. Никотинът пречи на регулирането на сърдечната честота и кръвното налягане от нервната система и пряко засяга клетките на съдовата стена. Тези промени настъпват постепенно: съдовете стават по-малко еластични, а стените им започват да се преструктурират. Това увеличава риска от атеросклероза, инфаркт и опасно разширяване на коремната аорта.

Инфаркт: Сигналите, които тялото ви изпраща години преди кризата
8 снимки
„Цигари, наргилета, никотинови стикове – всички те влошават състоянието на кръвоносните съдове. Дори епизодичното пушене не е безопасно“, обяснява лекарят.

Продължително седене през деня

Според кардиолога седенето натоварва минимално сърдечносъдовата система, което е вредно. Кръвообращението в долната част на тялото се нарушава, мускулите не помагат на вените да връщат кръв към сърцето, а метаболизмът се забавя. Това води до високо кръвно налягане и дисбаланс в нивата на захарта и холестерола.

Проучване в Journal of the American College of Cardiology показва, че повече от 10,5 часа седене на ден са свързани с повишен риск от сърдечна недостатъчност, дори при хора, които правят упражнения след работа. Движението е полезно, но не винаги може да компенсира напълно 8-10 часа пълна неподвижност.

Консумация на солени и ултрапреработени храни

Този навик включва не само бързо хранене, но и колбаси, готови сосове, сладки напитки и индустриални печива. Солта (натрият) директно увеличава натоварването на кръвоносните съдове и е основен фактор за хипертония. СЗО препоръчва по-малко от 5 грама сол на ден (около една чаена лъжичка), но повечето хора приемат много повече чрез скритата сол в преработените продукти.

Ултрапреработените храни са опасни и заради високото съдържание на захар и наситени мазнини при липса на фибри. Проучване в BMJ потвърждава, че високата им консумация е пряко свързана с повишен риск от сърдечносъдови заболявания.

Необичайните симптоми, че сте в риск от инфаркт или инсулт
10 снимки
Обобщение

Не еднократните прегрешения, а системните навици увреждат сърцето. Пушенето, заседналият начин на живот и диетата, богата на сол и преработени храни, създават кумулативен риск. Колкото по-дълго тези фактори присъстват в ежедневието, толкова по-голяма е вероятността от сериозни увреждания на сърдечния мускул и съдовете.

Източник: Рамблер     
сърдечно здраве вредни навици тютюнопушене заседнал начин на живот нездравословна диета преработени храни висок прием на сол кардиолог сърдечносъдови заболявания рискови фактори
Последвайте ни
Прогноза за почивните дни: Къде ще вали и кога ще видим слънцето

Прогноза за почивните дни: Къде ще вали и кога ще видим слънцето

Конгресът на САЩ сложи край на рекордната финансова блокада на Белия дом

Конгресът на САЩ сложи край на рекордната финансова блокада на Белия дом

1 май: Трагедията под Околчица, когато планината се превърна в лавина от смърт

1 май: Трагедията под Околчица, когато планината се превърна в лавина от смърт

Северна Македония отново постави условия на България

Северна Македония отново постави условия на България

Фиксирана или плаваща лихва: Избор, който струва хиляди евро

Фиксирана или плаваща лихва: Избор, който струва хиляди евро

pariteni.bg
Котките изпускат ли газове

Котките изпускат ли газове

dogsandcats.bg
Ексклузивно

Петролът отново тръгна нагоре

Преди 2 дни
Ексклузивно

29 април: Денят, в който светът видя как изглежда Адът

Преди 1 ден
Ексклузивно

Финансовият министър алармира за „раздут" бюджет и стотици милиони потенциални загуби

Преди 1 ден
Ексклузивно

Тръмп намеси Чарлз III в темата за Иран и ядреното оръжие

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Karōshi: Японският феномен „смърт от преумора", който тихо се превръща в глобална криза

Свят Преди 19 минути

От японски феномен до световна епидемия: Цената, която плащаме за модерния работохолизъм

Актьорът Ники Станоев си тръгна от Hell's Kitchen

Любопитно Преди 8 часа

Той даде ексклузивно интервю в подкаста "Кухнята след Ада"

150 години от Априлското въстание: Кулминацията на тържествата е в Копривщица

България Преди 11 часа

Тази вечер ще се проведе тържествена заря-проверка

Почина художникът Георг Базелиц

Свят Преди 11 часа

Базелиц е сред най-значимите фигури в следвоенното европейско изкуство

Проф. Брус Фейн: Тръмп е като Наполеон преди Ватерло

Свят Преди 11 часа

Той предупреди, че САЩ се отдалечават от първоначалната идея за Америка като държава на принципи

ГЕРБ-СДС внесе законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния дълг

България Преди 12 часа

Предлаганите мерки са част от по-широка визия за повишаване на финансовата грамотност

Учени откриха истинската граница на Млечния път

Любопитно Преди 14 часа

Това откритие помага на учените да разберат по-добре как галактиката ни се е развивала и еволюирала в продължение на милиарди години

Човек загина при катастрофа на пътя Русе - Велико Търново

България Преди 14 часа

Автомобилите се пренасочват по обходен маршрут, през село Ресен

Снимката е илюстративна

Свят Преди 14 часа

Луна, републиканка от Флорида, която оглавява специалната група към Комисията по надзор към Камарата на представителите за разсекретяване на федерални тайни, е сред най-активните законодатели, изискващи по-голяма прозрачност от Министерството на отбраната относно необяснимите въздушни срещи

Скок на инфлацията в България, отчете "Евростат"

България Преди 14 часа

България има най-високата инфлация от всички държави в еврозоната

Politico: Европа не знае с колко гориво разполага

Свят Преди 14 часа

Опасенията относно доставките растат по-бързо от способността на ЕС да ги измерва

Никола Илчев

Любопитно Преди 14 часа

Balkan eCommerce Summit 2026 приключи с изключителен успех, утвърждавайки се като едно от най-динамичните и любими събитие за електронна търговия и дигитален маркетинг в региона

Хаменей обяви нови правила за Ормузкия проток

Свят Преди 14 часа

Хаменей: По Божията воля бъдещето на Персийския залив ще бъде без Америка

EK с позиция за разговора между Путин и Тръмп

Свят Преди 15 часа

Калас: Естествено ние разбираме за тези телефонни разговори

Българските традиции завладяват Кухнята на Ада

Любопитно Преди 15 часа

Нова елиминация очаква звездите и Черните куртки

СГС: 20 години затвор за шофьора, врязал се в автобус

България Преди 15 часа

При катастрофата загина един човек

Всичко от днес

От мрежата

Как кучетата си намират приятели

dogsandcats.bg

7 съвета за отглеждане на здрава котка

dogsandcats.bg
1

Европа е най-бързо затоплящият се континент

sinoptik.bg
1

Да помогнем на прелетните птици да стигнат дома

sinoptik.bg

Хороскоп за МАЙ 2026 г.: Месец на промени, нови възможности и лична стабилност

Edna.bg

Нумерологична прогноза за МАЙ 2026

Edna.bg

Добруджа ще опита да вгорчи дебюта на новия треньор на Локомотив Сф

Gong.bg

Отговорете правилно и спечелете в играта "Българския лъв"

Gong.bg

Отбелязваме Деня на труда

Nova.bg

Завети с кръв и мастило: Думите на борците за свобода с автентичните им почерци

Nova.bg