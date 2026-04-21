Кардиолог: Седенето над 8 часа на ден вдига риска от сърдечен инцидент със 120%

21 април 2026, 12:32
П родължителното седене - над осем часа дневно, повишава риска от сърдечно-съдови болести с повече от 120%. За това предупреждава кардиологът в Националната многопрофилна транспортна болница проф. Иван Груев.

Сърдечно-съдовите заболявания остават проблем номер едно в България, а продължителността на живота на българските мъже е най-ниската в ЕС, каза още лекарят. По думите му мъжете в България живеят средно под 74 г., а жените – под 80 г. С промяната в начина на мислене и начина на живот, включващи отказ от тютюнопушене, здравословно хранене и поддържане на оптимално телесно тегло, физическа активност, достатъчно сън, познаване на стойностите на кръвното налягане и на кръвната захар, ще се постигне по-добро здраве и повече пълноценни години живот, каза още той.  

Когато рисковите фактори се третират адекватно, стареенето може да бъде нормално, физиологично, а не преждевременно. Спортът намалява сърдечно-съдовите инциденти, намалява когнитивните проблеми, намалява и риска от рак и от диабет, посочи още проф. Груев. По думите му спортът удължава качествения живот, а при спортуване организмът ни отделя ендорфини. За здрави хора се препоръчват 150 минути на седмица умерени движения или 75 минути интензивни аеробни упражнения.

Световният икономически форум поставя дезинформацията като един от най-големите рискове, а когато тя е свързана със здравето, това не е абстрактен риск, каза Боряна Перван, главен оперативен директор и заместник-изпълнителен директор на World Heart Federation, която се включи във форума онлайн. По думите й няма устойчива икономика и силно общество без здрави хора. Сърдечно-съдовите заболявания остават водеща причина за смърт, като в Европа около 20% от смъртните случаи са заради сърдечно-съдовите заболявания, а в България данните показват над 60%, посочи тя. В Европа сърдечно-съдовите заболявания причиняват 37% от смъртните случаи при жените, но те много по-често остават не диагностицирани и не лекувани. Перван посочи, че Европа предприе стъпка и застана зад общ план за сърдечно-съдово здраве с амбицията да се промени негативната тенденция. Световната федерация на сърцето е обединител на този процес, като глас, настояващ не само за анализ, а и за конкретни решения. В някои страни вече са въведени планове за превенция – Гърция, Испания, Словения. В България националният план се изработва в момента, като в него се предвижда ранна диагностика, равен достъп до лечение, рехабилитация и добро качество на живот за пациентите. Резултатите ще дойдат, ако този план се реализира и не остане само на хартия, добави тя. Превенцията изисква в пъти по-малко средства в сравнение с необходимите средства за лечение, но най-мощният инструмент за здравето е физическата активност, допълни Первен.

Източник: БТА/Десислава Пеева    
Арестуваха мъж във връзка с откритото разчленено тяло в контейнер в Пловдив

Арестуваха мъж във връзка с откритото разчленено тяло в контейнер в Пловдив

Колко строга е цензурата в Китай

Колко строга е цензурата в Китай

Жесток побой над мъж, обещал по 40 евро на глас за изборите в Монтана

Жесток побой над мъж, обещал по 40 евро на глас за изборите в Монтана

Меган Маркъл с „убийствен“ поглед към асистентка, докоснала принц Хари

Меган Маркъл с „убийствен“ поглед към асистентка, докоснала принц Хари

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Авто Юнион е официален вносител в България на луксозния китайски автомобилен бранд HONGQI

Авто Юнион е официален вносител в България на луксозния китайски автомобилен бранд HONGQI

carmarket.bg
Пет партии влизат в парламента при 100% обработени протоколи
Ексклузивно

Пет партии влизат в парламента при 100% обработени протоколи

Преди 6 часа
Рязък обрат във времето: Идват студ и валежи от дъжд и сняг
Ексклузивно

Рязък обрат във времето: Идват студ и валежи от дъжд и сняг

Преди 7 часа
Иран: Няма на приемем преговори със САЩ под натиск
Ексклузивно

Иран: Няма на приемем преговори със САЩ под натиск

Преди 6 часа
<p>Естония: Дигиталното сърце на Севера, където времето е спряло в горите</p>
Ексклузивно

Естония: Дигиталното сърце на Севера, където времето е спряло в горите

Преди 7 часа
Финансовият министър Георги Клисурски представи отчет за работата си

Финансовият министър Георги Клисурски представи отчет за работата си

България Преди 13 минути

Мичио Каку

„Нечувано“: Мичио Каку алармира за изчезналите топ учени в САЩ

Свят Преди 17 минути

„Ако 10 учени внезапно умрат или изчезнат, всички с достъп до чувствителни изследвания, това е причина за национална тревога“, каза физикът и популяризатор на науката

Джон Тернъс

Кой е Джон Тернъс, следващият главен изпълнителен директор на Apple?

Свят Преди 27 минути

Ветеранът Джон Тернъс поема поста на 1 септември с мисията да запази рекордните печалби на технологичния гигант. Пред новия лидер стои предизвикателството да настигне Силициевата долина в сферата на изкуствения интелект и да обнови асистента Siri

Англия въвежда забрана за смартфони в училищата

Англия въвежда забрана за смартфони в училищата

Свят Преди 48 минути

Мярката има за цел да подобри дисциплината и успеха на учениците, като превърне досегашните препоръки в задължително правно изискване

Животът им се преобръща: Три зодии ще навлязат в нов етап

Животът им се преобръща: Три зодии ще навлязат в нов етап

Любопитно Преди 1 час

Астролозите прогнозират края на труден период за някои зодиакални знаци в края на април. Това ще отбележи преход към нова фаза с по-стабилна енергия и нови възможности

Кейти Пери хвърли кредитната си карта във фонтана „Треви“ в Рим

Кейти Пери хвърли кредитната си карта във фонтана „Треви“ в Рим

Любопитно Преди 1 час

Кейти Пери предизвика фурор в Рим, потапяйки кредитната си карта във фонтана "Треви" за късмет. Докато певицата се забавлява в Италия, тя е изправена пред тежки обвинения в сексуално посегателство от актрисата Руби Роуз, които нейният екип отрича

Снимката е илюстративна

Майка и бебе на 2 месеца са с опасност за живота след тежка катастрофа край Шумен

България Преди 1 час

По-голямото момченце, на близо 2 години, което е било в автомобила, е в тежко състояние с травма и рана в областта на главата и ляво ухо, е в съзнание

Кола удари линейка с кръв и избяга, блокира движението на ключово столично кръстовище

Кола удари линейка с кръв и избяга, блокира движението на ключово столично кръстовище

България Преди 1 час

Все още не е ясно дали има и колко са пострадалите при инцидента

Разкриха мащабна финансова измама в болницата в Благоевград, съдят главния счетоводител

Разкриха мащабна финансова измама в болницата в Благоевград, съдят главния счетоводител

България Преди 1 час

От медицински консумативи до личен телевизор: Как главният счетоводител е източвал сметките на болницата в Благоевград в продължение на две години, присвоени са над 232 000 лева, според държавното обвинение

ООН с четирима кандидати за поста генерален секретар

ООН с четирима кандидати за поста генерален секретар

Свят Преди 1 час

Те ще представят кандидатурите си днес и утре

Космическо видео с 16 милиона гледания: Как изглежда „Земният залез“ през телефона на един астронавт

Космическо видео с 16 милиона гледания: Как изглежда „Земният залез“ през телефона на един астронавт

Любопитно Преди 1 час

Командирът на „Артемис II“ Рийд Уайзман сподели зашеметяващи кадри, заснети по време на историческото прелитане около Луната.

Ново проучване: За плодовете, зеленчуците и риска от рак

Ново проучване: За плодовете, зеленчуците и риска от рак

Любопитно Преди 1 час

Ново проучване от изследователи от Университета на Южна Калифорния (USC) предполага, че диети, богати на плодове, зеленчуци и пълнозърнести храни, може да са свързани с по-висок риск от ранно настъпващ рак на белия дроб

Най-новото шоу на NOVA – Smart Face стартира на 19 май

Най-новото шоу на NOVA – Smart Face стартира на 19 май

Любопитно Преди 1 час

Николаос Цитиридис се впуска в уличен експеримент

БАБХ иззе над 1,5 т пилешко месо без документи на „Капитан Андреево“

БАБХ иззе над 1,5 т пилешко месо без документи на „Капитан Андреево“

България Преди 1 час

Стоката е била опакова в над 80 картонени кашона

Делян Пеевски: ДПС продължава последователно да работи за хората

Делян Пеевски: ДПС продължава последователно да работи за хората

България Преди 2 часа

„За нас европейската идентичност и евроатлантическата принадлежност на страната ни са неотменим и безалтернативен път”, посочва той

<p>Коалиционен капан лиши БСП от субсидия в най-критичния момент</p>

БСП без държавна субсидия: Какво е бъдещето на „Позитано“ 20 след изборния срив

България Преди 2 часа

За първи път от 1990 г. насам емблематичната централа на БСП остава без държавна подкрепа, поставяйки под въпрос оцеляването на най-старата партия у нас

Нормално ли е котката да се храни само веднъж на ден?

dogsandcats.bg

12 досадни неща, които правят всички котки

dogsandcats.bg
1

Проверяват за незаконни постройки в язовирите

sinoptik.bg
1

Дъждовете "съживиха" чудото на Чудните скали

sinoptik.bg

100 години от рождението на кралица Елизабет II: Edna епоха в историята

Edna.bg

Защо жените напоследък се примиряват с абсолютния минимум във връзките?

Edna.bg

Христо Янев обяви групата на ЦСКА за гостуването в Разград

Gong.bg

Мексико обяви нов селекционер

Gong.bg

Линейка се обърна на ключово кръстовище в София (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Задържаха мъж във връзка с откритото разчленено тяло в контейнер в Пловдив

Nova.bg