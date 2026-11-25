Колко от парите, които изработваме, отиват за пенсии, здравеопазване, образование и издръжка на държавния апарат? И колко всъщност плащаме на държавата, след като към удръжките от заплатата прибавим данъците върху ежедневните си покупки?

Въпросът е особено актуален, след като проектобюджетът за 2027 г. влиза в пленарната зала на Народното събрание.

При представянето на платформата „СИГМА - Бюджет на светло“, за което Vesti.bg вече съобщи, беше демонстриран пример с брутна заплата от 1500 евро. На тази база можем да проследим по-подробно какво финансираме с парите си и каква е данъчната тежест върху доходите ни.

При брутна заплата от 1500 евро месечно удръжките за данък и осигуровки са 336,03 евро. За една година те достигат 4032 евро, или почти три брутни месечни заплати.

Колко струва трудът ни

Макар в трудовия ни договор да пише 1500 евро, работодателят плаща общо 1783,80 евро месечно, за да получим 1163,97 евро чисто.

Разликата от близо 620 евро се формира от личните ни осигуровки, осигуровките за сметка на работодателя и данъка върху доходите.

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Това означава, че близо 35% от общия разход за нашия труд са данъци и задължителни осигурителни вноски. За година общата им стойност надхвърля 7400 евро.

Част от тези пари обаче се натрупват по индивидуалната ни партида за втора пенсия. При разглежданата заплата това са общо 75 евро месечно, или 900 евро годишно, внесени от служителя и работодателя.

Изчисленията са направени по действащите осигурителни ставки за 2026 г., без ползване на данъчни облекчения и при работодателска вноска от 0,4% за трудова злополука и професионална болест.

Източник: СИГМА

За какво плащаме най-много

Според калкулатора на СИГМА, ако личните ни удръжки се разпределят пропорционално на разходите в проектобюджета за 2026 г., най-голяма част от тях се пада на социалната система.

При заплата от 1500 евро това са 1397 евро годишно. С тези средства се финансират пенсии, социални помощи, обезщетения и социални услуги.

Дори когато работим и не получаваме пенсия, социалното осигуряване ни осигурява защита при заболяване, майчинство, безработица и бъдещо пенсиониране, при изпълнение на законовите условия.

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За здравеопазване в условната бюджетна разбивка се падат 484 евро годишно, а за образование - 407 евро.

Сумата за пенсии, помощи и социални грижи е над три пъти по-голяма от тази за образование.

Следващото голямо перо са икономическите дейности, за които се падат 713 евро годишно. В тях влизат разходите за транспорт, енергетика, земеделие и други сектори на икономиката.

Колко плащаме за държавната администрация

При същата заплата към общите държавни служби условно се насочват 218 евро годишно, или 60 евроцента на ден. Тази категория включва дейността на изпълнителната и законодателната власт, общите държавни служби и науката.

Разходите за заплати в публичния сектор обаче присъстват и в бюджетите за образование, здравеопазване, отбрана и сигурност.

По проекта за 2027 г. общите разходи за персонал в публичния сектор достигат 13,82 млрд. евро, а за издръжка са предвидени още 5,76 млрд. евро.

Източник: СИГМА

Двете пера заедно представляват 35% от всички планирани публични разходи, като включват възнагражденията и издръжката и на училища, полиция и други обществени услуги.

За сравнение, за капиталови разходи, сред които строителство, инфраструктура и оборудване, са предвидени около 6 млрд. евро.

Плащаме данъци и след като получим заплатата си

С получаването на нетната заплата облагането на доходите ни не приключва. Всеки път, когато пазаруваме в магазина, зареждаме автомобила или посещаваме ресторант, плащаме и косвени данъци.

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Да приемем, че всеки месец харчим 700 евро за храна, дрехи, лекарства, стоки за дома и други покупки, облагани със стандартната ставка от 20%. Само от тези разходи плащаме 116,67 евро ДДС.

Ако отделяме още 50 евро за стоки и услуги, облагани с намалената ставка от 9%, сред които книги и хотелско настаняване, плащаме допълнително около 4,13 евро данък.

Така при месечни покупки за общо 750 евро плащаме близо 121 евро ДДС, или около 1450 евро годишно.

Заедно с личните осигуровки и данъка върху доходите общата сума достига близо 5482 евро годишно. Това е над 30% от брутния ни годишен доход.

Към тази сметка могат да се прибавят ДДС и акцизите върху горивата и цигарите, както и местните данъци за жилище и автомобил.

Затова данъчната тежест на две домакинства с еднакви доходи може да бъде различна в зависимост от потреблението и имуществото им.

Държавата разчита основно на потреблението и труда ни

От всеки 100 евро планирани приходи по консолидираната фискална програма за 2027 г. над 26 евро идват от ДДС, а още 25 евро - от осигуровки.

Данъкът върху доходите на физическите лица осигурява близо 10 евро, а данъкът върху печалбата на компаниите - 9 евро.

Само от ДДС държавата очаква да събере близо 13,5 млрд. евро през 2027 г.

Какво ще финансираме през 2027 г.

Социалното осигуряване и грижите остават най-голямото перо и през следващата година, с планирани 20,39 млрд. евро. Според изчисленията на СИГМА това се равнява на средно 3175 евро годишно на жител на България.

За здравеопазване са предвидени 6,91 млрд. евро, почти колкото за отбрана и сигурност - 6,83 млрд. евро. Образованието остава на пето място с 5,58 млрд. евро.

Същевременно очакваните приходи са малко над 51 млрд. евро при планирани разходи от близо 56 млрд. евро.

Разликата от 4,9 млрд. евро представлява бюджетния дефицит, който трябва да бъде финансиран. За гражданите това има значение и в следващите години, тъй като обслужването на държавния дълг също е разход за бюджета. Само за лихви през 2027 г. са предвидени около 1,43 млрд. евро.