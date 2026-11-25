Р уски реактивен дрон от типа "Геран“ беше свален за първи път от украинска лазерна система за противовъздушна отбрана "Блиск“, която защитава критичен инфраструктурен обект. Това заяви специалистът по радиотехнологии и съветник на президента на Украйна Сергей Бескрестнов с позивна ''Флеш'', предава "Фокус“.

Той подчерта, че това е първото в историята потвърдено сваляне на реактивен дрон с боен лазер.

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"В Украйна няколко компании се занимават с разработки в областта на използването на лазери за противовъздушна отбрана. Лазерните технологии са много сложни и скъпи, така че е хубаво, когато някой има добри новини. Твърде рано е да се говори за серийно производство на лазера. В ход са тестове, по време на които лазерите защитават обекти от критичната инфраструктура“, поясни Бескрестнов.

Експертът уточни, че лазерни системи за противодействие на дронове се разработват както по частни инициативи за противовъздушна отбрана, така и в рамките на държавния отбранителен технологичен клъстер.

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Паралелно с високоенергийните лазерни установки украинската компания "Спейсрей“ е създала и ръчен комплекс за проследяване и насочване, предназначен за мобилните огневи групи на противовъздушната отбрана, който използва лазерно целеуказване за по-точно поразяване на въздушни цели.

Новите средства за противовъздушна отбрана придобиват все по-критично значение на фона на интензивността на руските въздушни атаки. По данни на "Оборонка“ само през октомври 2026 г. украинските отбранителни сили са неутрализирали 4859 от общо 6473 ударни дрона, изстреляни от Русия срещу Украйна.