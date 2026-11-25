„Нито една повече“: Протестно шествие срещу насилието над жени в шест града у нас

В София и Варна тази вечер се провеждат протестни акции в подкрепа на отстранения кмет на морската столица Благомир Коцев. Демонстрациите, организирани от „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“, започнаха в 18:00 часа в отговор на решението на Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна да прекрати предсрочно пълномощията на градоначалника.

Във Варна десетки граждани се събраха пред сградата на общината с плакати с надписи „Долу ръцете от демокрацията!“, „Подкрепа за Благомир Коцев“ и „Варна е свободен град“. Сред протестиращите са самият Благомир Коцев и бившият съпредседател на ПП Кирил Петков, а множеството скандира „Мутри вън“. Очаква се недоволните граждани да тръгнат на протестно шествие към хотел, свързван с варненския бизнесмен Даниел Славов, когото Коцев обвини за сигналите до ОИК.

Политическа буря след отстраняването на Коцев като кмет на Варна

По същото време в столицата граждани се събраха на протест под мотото „Заедно с Благо срещу мафията“. Паралелна демонстрация в подкрепа на Коцев беше обявена и в Пловдив на площад „Стефан Стамболов“ пред сградата на общината.

Повод за недоволството стана решението на ОИК Варна от 23 ноември, прието с 20 гласа „за“ и 6 „против“, с което мандатът на Коцев беше прекратен предсрочно. Комисията се позова на два сигнала от миналата година и прие, че кметът е отсъствал неправомерно от работа по време на близо петмесечния си арест през 2025 година.

Източник: EPA/БГНЕС

Самият Благомир Коцев определи отстраняването си като „преврат“ заради това че е засегнал интересите на местни бизнес и политически кръгове, като посочи ТИМ и Даниел Славов. В призивите за протестите организаторите заявяват, че целта на отстраняването е назначаването на удобен градоначалник от Общинския съвет, тъй като вече не могат да се провеждат частични избори.

Лидерът на ПП Асен Василев и организаторите посочиха, че от кмета зависят разпределението на общинския бюджет на Варна, бъдещето на крайбрежната зона „Алея Първа“, както и спорни строителни проекти, включително идея за тунел под Морската градина.

ОИК прекрати пълномощията на кмета на Варна

Междувременно по-рано днес Административният съд във Варна остави временно без движение жалбата на Коцев, внесена на 24 ноември с искане за отмяна на решението на ОИК и спиране на предварителното му изпълнение. Причината е липсата на приложено адвокатско пълномощно към документацията, като съдът даде седемдневен срок на защитата да отстрани нередовността, преди делото да бъде прекратено.