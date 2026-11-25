О сем души са задържани при разследване на Европейската прокуратура за предполагаема престъпна група, заподозряна в злоупотреби с над 70 млн. евро от бюджета на ЕС, отпуснати за проекти на община Хасково. Сред арестуваните са петима общински съветници и трима представители на частни компании, съобщиха от Европейската прокуратура.

Разследването е за престъпления, извършвани от 2021 г. до момента. По данни на прокуратурата заподозрените са участвали в организирането на процедури за изпълнение на проекти, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие и Механизма за възстановяване и устойчивост, по които община Хасково е бенефициент.

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Сред проектите има строителни дейности, включително изграждане на дом за възрастни хора и център за изкуства, както и инсталиране на системи за производство на енергия от възобновяеми източници.

Според събраните до момента данни договорите са били възлагани на фирми, в чието управление или представителство са участвали същите публични служители - самостоятелно или заедно с други лица, посочени като управители на дружествата. Разследващите проверяват подозрения за създадена престъпна организация с цел измама с европейски средства.

При акцията са извършени претърсвания в общината, домовете на заподозрените и офиси на фирми. Иззети са златни монети, 135 000 евро и 9000 долара в брой, както и документи, мобилни телефони и компютри.

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Разследването се провежда с подкрепата на ГДБОП и Комисията за противодействие на корупцията. От Европейската прокуратура уточняват, че всички задържани се считат за невинни до доказване на противното с влязла в сила присъда.